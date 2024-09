Det brant i taket i menighetshuset som ligger like ved Ris kirke på Slemdal i Oslo. Det meldte politiet klokken 13.52 fredag.

Brannvesenet i Oslo melder på X at det brant under et solcelleanlegg i bygget. Samtidig opplyser politiet at brannårsaken er ukjent.

De første bilene fra brannvesenet var fremme på stedet like før kl. 14, og politet meldte da at det var kraftig røykutvikling fra taket.

Klokken 14:15 melder politiet at brannvesenet har kontroll på stedet, og at brannen er slukket.

Evakuerte barnehage på stedet

Øyvind Erstad, politiets innsatsleder på stedet, sier til Vårt Land at nødetaten fikk melding om brannen klokken 13:50.

De kom raskt til stedet og fikk slukket brannen, som var i en takkonstruksjon med solcellepanel.

– Vi undersøker nå et loftsrom på innsiden og kan ikke se at det er noe røyk- eller varmeutvikling på stedet nå.

Bildet viser skader på taket til Ris menighetshus. (Sondre Bjørdal)

En barnehage er tilknyttet menighetshuset. Det var de ansatte i barnehagen som meldte fra til nødetatene.

– Vi fikk bekreftet raskt at alle barn og ansatte er ute.

Tror brannen startet i solcellepanel

Line Andreassen, daglig leder Ris menighet, forteller at staben i menigheten har lokaler i første etasje i menighetshuset. Noen av dem var på innsiden av bygget da brannen oppstod.

Barnehagen var utendørs da de så at det begynte å ryke fra taket.

– Vi fikk folk ut av huset. Barnehagen hadde allerede fått ut alle som var inne og fikk varslet foreldre.

Line Andreassen er daglig leder i Ris menighet. (Sondre Bjørdal)

– Det ser ut som det har vært en brannstart i solcellepanelet i storstua i menighetshuset.

Solcellepanelet ble installert for tre år siden, forteller hun.

– Jeg er ikke kjent med at det har vært utfordringer med solcellepanelet tidligere.

– De ansatte som har blitt berørt av hendelsen, hvordan har de det nå?

– Det er trist å oppleve slikt. Vår første tanke var om vi hadde fått ut alle menneskene og barnehagen. Men vi fikk alle ut, sier Andreassen.

Det var trist å se menighetshuset i brann, legger hun til.

– Vi trodde først ikke vi så det vi så. Vi er glade for at brannvesenet og politiet kom så tidlig som mulig og fikk slukket brannen.

Klokken 14:39 meldte bekreftet politiet at det ikke var personer inne i bygget, og at brannvesenet fortsatt jobber på stedet med etterslukking.