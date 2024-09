Tyskland forbyr nok et islamsk senter etter anklager om forbindelser til Hamas

– Det islamske senteret Fürstenwalde er assosiert med den islamistiske terroristgruppen Hamas og Det muslimske brorskap, sier den tyske innenriksministeren Michael Stübgen i en uttalelse.

Tyskland betrakter Hamas som en terrororganisasjon, og egyptiske Det muslimske brorskap for å være en «relevant islamistisk gruppe».

Innenriksministeren sier videre at organisasjonen bak senteret står for udemokratiske verdier, og at den sprer antisemittiske narrativer og benekter Israels rett til å eksistere.

Senteret, som ligger i staten som omringer Berlin, ble grunnlagt i 2018 og arrangerer aktiviteter for muslimer i området. I tillegg driver de den lokale moskeen. Sikkerhetssjefen i Brandenburg har uttalt at det er fare for at muslimer blir utsatt for ekstreme holdninger og islamistisk ideologi i organisasjonen.

Det islamske senteret i Hamburg ble stengt ned i juli etter at myndigheter konkluderte med at det var en «islamistisk ekstremistorganisasjon», og at senteret hadde forbindelser med den militante gruppen Hizbollah i Libanon.

