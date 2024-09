«Quislings siste dager» kortlistet til norsk Oscar-nominasjon

Én av disse tre filmene blir torsdag 19. september utpekt til å representere Norge i konkurransen om en Oscar for beste internasjonale film.

– Dette er tre filmer den norske Oscar-komiteen mener kan ha en god forutsetninger til å skille seg ut i konkurransen om en Oscar i kategorien beste internasjonale film, heter det i en pressemelding fra Norsk filminstitutt.

Quisling-filmen har Erik Poppe som regissør, og hovedrollen gestaltes av Gard Bjørnstjerne Eidsvold. Amerikanske Variety kaller filmen Poppes «kanskje sterkeste verk hittil» og beskriver den som et «suverent historisk drama».

«Armand» har allerede vunnet Camera d’Or i Cannes. Filmen handler om en skoleelev og et foreldremøte som kommer ut av kontroll. Halfdan Ullmann Tøndel er regissør, og ikke ukjente Renate Reinsve spiller hovedrollen.

I «Sex» spiller Thorbjørn Harr og Jan Gunnar Røise to feiere som snakker om diverse komplikasjoner i sexlivet – både i drøm og virkelighet. Filmen stakk av med Amanda-seieren her hjemme i fire kategorier: beste regi, beste hovedrolle, beste birolle og beste filmmanus. De to andre filmene har premiere først denne måneden.

Nå som de tre filmene er valgt ut, får produsentene og regissørene presentere sine planer for en eventuell Oscar-kampanje for komiteen. Komiteen avgjør deretter hvilken av de tre filmene som skal representere Norge.

Tidligere har disse norske filmene vært nominert til Oscar som beste internasjonale film:

* «Ni Liv» (1957)

* «Veiviseren» (1987)

* «Søndagsengler» (1996)

* «Elling» (2001)

* «Kon-Tiki» (2013)

* «Verdens verste menneske» (2022)