Esben Esther Pirelli Benestad har mistet autorisasjonen som lege

– Helsetilsynet leter med lys og lykter etter noe de kan ta meg på, sier Benestad til Aftenposten.

Avisen viser til et vedtak fra august som de har fått innsyn i.

Helsetilsynet mener at Benestad har jobbet som selvstendig lege uten noen overordnet, ifølge Aftenposten. De peker på konkrete eksempler på at Benestad har diagnostisert pasienter med kjønnsinkongruens, noe de mener bare leger og psykologer kan gjøre.

Benestad varsler at hen vil klage på vedtaket via rettssystemet og mener at hen har holdt seg innenfor de internasjonale retningslinjene for hvordan man skal jobbe med kjønnsinkongruens.

I februar i fjor mistet Benestad retten til å praktisere som lege, men etter å ha klaget på vedtaket, fikk hen tilbake autorisasjonen i juni samme år.