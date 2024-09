Krefter i KrF jobber for Filip Rygg som partileder

Filip Rygg har ikke hatt et tungt politisk verv siden han var ferdig som KrFs byråd for miljø og byutvikling i Bergen i 2014 og som stortingsvara fra Hordaland i 2013.

Men nå kan et comeback være i emning:

Vårt Land erfarer fra ulike hold i KrF at det arbeides for Ryggs kandidatur som partileder og førstekandidat i Hordaland ved stortingsvalget neste år.

En årsak til at Rygg nå løftes opp og fram igjen i KrF, er krisen partiet står i etter Olaug Bollestads avgang som partileder og frykt for at partiet kan stå uten åpenbare lederkandidater:

KrFs øvrige stortingsrepresentanter, 1. nestleder Dag Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad, har nemlig varslet at de gir seg i rikspolitikken for nå.

2. nestleder Ida Lindtveit Røse har vært regnet som en sterk lederkandidat. Men etter at ektemannen hennes ble siktet i en straffesak, hersker det nå usikkerhet i KrF om hun vil stille seg til disposisjon for partiledervervet i denne runden. Røse er for tiden sykmeldt.

Filip Rygg: – Ingen kommentar, men ufattelig glad i KrF

Vårt Land har spurt Filip Rygg om han ønsker å bekrefte eller avkrefte om han stiller seg til disposisjon for partilederverv og førsteplass på stortingslista til Hordaland KrF.

– Per i dag har jeg ingen kommentar til dette, svarer han.

Rygg sier han ikke har noen «kommentar til lederdiskusjonen i partiet nå».

– Men jeg er ufattelig glad i KrF og håper virkelig at vi lykkes fremover. Styrken i sånne kriser er at det viser seg at mange er glade i partiet. Det er en indikasjon på at det på ingen måte er slutt for KrF, sier han til Vårt Land.

I dag er Rygg bosatt i Akershus og eiendomsutvikler på Østlandet.

Han er blant annet styreleder i tankesmien Skaperkraft og organisasjonen Mercy Ships Norge.

DRAMATISK: Nestlederne Dag Inge Ulstein og Ida Lindtveit Røse møtte pressen etter at Olaug Bollestad trakk seg etter et dramatisk sentralstyremøte 22. august. Ulstein har takket nei til gjenvalg og nå er det usikkert om Røse stiller seg til disposisjon for partiledervervet. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Hevder tunge navn vil støtte Filip Rygg hvis ikke Ulstein snur

Mange i KrF håper fortsatt at 1. nestleder Dag Inge Ulstein snur og sier seg villig til å bli partileder og ta gjenvalg på Stortinget.

Vårt Lands kilder understreker at kreftene bak Filip Rygg ikke ønsker å fremme hans kandidatur hvis Ulstein likevel stiller.

Én kilde som støtter Rygg sier at de har flere kjente KrF-profiler i bakhånd som vil støtte hans kandidatur, dersom Ulstein ikke stiller. Blant dem skal det være personer med fartstid fra storting og regjeringsapparat.

En anne kilde Vårt Land har snakket med har inntrykk av at kreftene som arbeider for Rygg har tyngdepunkt i Hordaland KrF og særlig i Bergen KrF.

Vårt Land er ikke kjent med om Rygg selv har bestemt seg for å stille seg til disposisjon.

TRAKK SEG: Sent på kvelden 22. august trakk en preget Olaug Bollestad seg som KrF-leder etter ti dager med mediestorm. Bakteppet var Vårt Lands avsløring om at KrF hadde mottatt et varsel om hennes lederstil. Bollestad er sykmeldt. (Stian Lysberg Solum/NPK)

Mener andre kandidater ikke er samlende nok eller for unge

Med dagens oppslutning under firetallet kan KrF bare regne med tre plasser på Stortinget som relativt sikre – Rogaland, Vest-Agder og Hordaland.

Rygg-støttespillere Vårt Land har snakket med mener at en ny KrF-leder bør sitte på Stortinget.

Mellom linjene eller rett ut sier de at kandidatene som i dag ligger an til å kapre førsteplassen i de tre aktuelle fylkene enten er for unge, eller ikke er samlende nok i KrF-landskapet.

Dette er kandidatene som i skrivende stund ligger an til å kapre førsteplassen i Rogaland, Vest-Agder og Hordaland:

I Hordaland ønsket 16 av 24 lokallag Joel Ystebø (22) på førsteplass i første høringsrunde til nominasjonskomiteen, melder Dagen. Ystebø er gruppeleder i bystyre og en markant konservativ røst i KrF.

I Rogaland har KrFU-leder Hadle Bjuland (24) nettopp varslet at han ønsker førsteplassen etter at Olaug Bollestad trakk seg fra nominasjonen. Men også andre kandidater kan seile opp her.

I Vest-Agder kniver Jorunn Gleditsch Lossius og Jørgen Kristiansen om førsteplassen. Hun er fylkesleder, fylkesvaraordfører og har vært fast møtende stortingsvara. Han har vært KrFs viseordfører i Kristiansand og er stortingsvara.

Hvor står Filip Rygg politisk?

Filip Rygg har vært en langvarig forkjemper for et bredt borgerlig samarbeid. Han har vært regnet som en pragmatisk konservativ politiker, som er opptatt av KrFs kristne profil og at partiet skal ha et sterkt sosialt engasjement.

Rygg har støtte i ulike deler av partiet, selv om han utenfor Bergen og KrF er nokså ukjent.