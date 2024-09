USA venter spent på debatten mellom Trump og Harris

For demokratenes presidentkandidat Kamala Harris vil den TV-overførte debatten fra Philadelphia være en gyllen anledning til å presentere hva hun står for, samt til å slå tilbake mot Trumps hatske utfall.

Trump har kommet med en rekke personangrep og flere rasistiske og sexistiske utfall mot Harris i sosiale medier de siste månedene.

Utfallene har økt i takt med at meningsmålingene har gått i hennes favør. Demokratenes kandidat har nå et knapt forsprang både i de nasjonale målingene og i de fleste vippestatene der valget kan bli avgjort, men det er fortsatt to måneder til valget.

Kan endre mye

TV-debatter kan dessuten endre mye, noe president Joe Biden smertelig fikk erfare etter sin tafatte opptreden under møtet med Trump i slutten av juni.

Den debatten ble begynnelsen på slutten for Bidens tid som president og fikk Demokratene til å satse på Harris som sin kandidat.

Enkelte advarer imidlertid mot å legge for mye vekt på TV-debatter. De viser til at Hillary Clinton gikk seirende ut av alle de tre debattene mot Trump i 2016, men at hun likevel tapte valget.

Fagre løfter

Både Trump og Harris går nå til valg på fagre løfter om ny giv og store endringer.

Harris forsøker å ta sin del av æren for alt det positive hun mener Biden har fått til som president, mens hun distanserer seg fra det som ikke har gått like bra under hennes tid som visepresident.

Til tross for sine fire år i Det hvite hus ynder Trump fortsatt å framstille seg selv som en outsider og opprører som fører kamp mot amerikansk rettsvesen og etablerte institusjoner i Washington.

Han framhever samtidig seg selv som en erfaren politiker med bred internasjonal erfaring og hevder blant annet å raskt kunne få en slutt på krigene i Ukraina og Gaza dersom han kommer til makten.

Harris er derimot helt uten internasjonal erfaring og vil være en katastrofe som president, hevder han.

Hatske utfall og skjellsord

Dersom Trump gjentar de hatske utfallene mot Harris under TV-debatten, kan han komme til å støte fra seg usikre velgere, særlig de som i utgangspunktet er skeptiske til det uforutsigelige temperamentet hans.

Det skjedde under debattene mot Clinton i 2016, da han langet løs mot demokratenes kandidat og lot skjellsordene hagle.

Da han forsøkte seg med samme taktikk mot Joe Biden under en debatt i 2020, slo Biden kontant tilbake og ba kort og godt Trump om å holde kjeft når andre snakket.

Harris har så langt valgt å overse de mange personangrepene fra Trump, og mange er spent på hvordan hun kommer til å håndtere ham når de står ansikt til ansikt i TV-studio.

Juksepåstander

Som svart kvinne med asiatisk bakgrunn har hun utvilsomt bred appell i flere velgergrupper, men mange velgere er trolig usikre på hvor hun står politisk. Det får hun nå en god anledning til å fortelle.

Den tidligere statsadvokaten fra California vil trolig også benytte anledningen til å minne velgerne om Trumps oppførsel etter valget i 2020, et valg han fortsatt hevder å ha tapt som følge av juks fra Demokratenes side.

Påstanden om valgjuks er for lengst avvist, men fikk 6. januar 2021 tusenvis av fanatiske Trump-tilhengere til å storme kongressbygningen.

Erfaring som statsadvokat

Bakgrunnen som statsadvokat med erfaring fra retten gjør trolig Harris bedre i stand til å utfordre Trump retorisk enn det Biden gjorde under debatten i juni.

Trump vil på sin side trolig angripe henne for alt det han hevder Biden har mislykkes med, fra å bringe ned inflasjonen til å stanse strømmen av migranter.

Det er mulig at han også vil trekke inn USAs kaotiske tilbaketrekning fra Afghanistan i 2021, selv om utenrikspolitikk sjelden får stor plass i presidentvalgkamper.

Trussel mot demokratiet

Demokratene har i månedsvis framstilt Trump som autoritær og en trussel mot demokratiet, noe det også ventes at Harris vil gjøre under den kommende debatten.

Ingen vil heller bli overrasket dersom hun presser ham i spørsmålet om kvinners rett til selvbestemt abort, der han er klart på kant med flertallet i USA.

Harris kommer også trolig til å kritisere den økonomiske politikken Trump førte som president, der han ga skattelette til næringslivet, men nektet å heve minstelønnssatsene.

Trump kommer på sin side trolig til å framstille Harris som en farlig venstreekstremist og minne om hvilke saker hun la vekt på under valgkampen for fire år siden.

Endret standpunkt

Harris tok da til orde for å få en slutt på systemet med private helseforsikringer, og hun støttet også drastiske tiltak for å få ned utslippene av skadelige klimagasser.

Etter at hun ble visepresident, og i enda større grad etter at hun ble Demokratenes presidentkandidat, har hun tonet ned og til dels endret standpunkt både om dette og andre spørsmål.

For å lokke til seg uavhengige velgere og velgere som ennå ikke har bestemt seg, må Harris svare godt for seg dersom hun får spørsmål om dette. Det holder neppe å snakke i vage ordelag, slik hun ofte blir anklaget for å gjøre.

Press fra venstre

Velgere på venstresiden i det demokratiske partiet er også spent på å se hvor nær Harris står Biden i disse og andre spørsmål.

Israels krigføring i Gaza, som siden oktober har krevd over 40.000 palestinere livet, mange av dem barn og kvinner, har skapt raseri og engasjement hos mange demokrater.

Harris har så langt gjort lite for å distansere seg fra Bidens beslutning om forsyne Israel med våpen og ammunisjon.