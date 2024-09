Store ødeleggelser i historiske Lviv etter russisk angrep – minst sju drept

Lviv ligger helt vest i Ukraina, ikke langt fra grensen til Polen, og har i stor grad blitt skånet for krigen. I forrige uke ble imidlertid flere kraftanlegg i byen ødelagt i russiske angrep. Før soloppgang onsdag morgen gikk alarmen igjen.

Angrepet rammet både gamle bygårder, boligbygg, skoler og helseklinikker i et sentrumsområde med mange historiske bygninger. Blant de sju drepte er det tre barn.

Ifølge Lvivs ordfører Andrij Sadovij fikk innbyggerne beskjed om å ta seg til tilfluktsrommene, samtidig som luftforsvaret forsøkte å stanse rakettene.

Polske jagerfly ble sendt opp i tilfelle russiske droner kom inn i polsk luftrom.

Ordfører: Familie blant de drepte

En video lagt ut på Telegram viser Sadovij omgitt av bygningsruiner. Han sier at over 50 bygg i sentrum av byen har fått skader.

I et innlegg i sosiale medier har Sadovij publisert et bilde av en ukrainsk familie på fem i Lviv. Han hevder at samtlige i familien ble drept utenom faren.

– Hans kone Jevgenia og deres tre døtre Jarina, Darina og Emilie ble drept i deres hjem. Jeg vet ikke hva jeg kan si for å trøste faren, Jaroslav. I dag er vi alle med deg, skriver Sadovij på meldingstjenesten X.

Det ukrainske katolske universitet i Lviv, der 18 år gamle Darina gikk, minnes sin student.

– Darina var en livlig student som var opptatt av kulturstudier. Hun var også en frivillig bidragsyter. Dette er et uopprettelig tap, skriver universitetet på X.

Universitetet har også publisert deler av Darinas søknadsbrev, der hun nevner familien sin.

– Jeg har en utrolig sammensveiset familie. De er den viktigste støtten jeg har i livet mitt, og de hjelper meg med å overkomme alle utfordringer, skrev Darina i sitt opptaksbrev til universitetet.

– Terrorangrep

President Volodymyr Zelenskyj fordømmer det han kaller russiske terrorangrep mot ukrainske byer og ber nok en gang allierte land om å gi Ukraina langdistansevåpen som kan brukes mot russisk territorium. Han sier rakettene trengs for å kunne gi Russland et «rettferdig svar».

Ukraina får våpenleveranser fra en rekke vestlige land, men Russland fortsetter angrepene mot landet og presser på i øst med store styrker. Etter over to og et halvt år med krig kontrollerer Russland rundt 18 prosent av Ukraina.

Onsdag morgen ble også Zelenskyjs hjemby Kryvyj Rih angrepet nok en gang. Der ble fem personer såret, ifølge lokale myndigheter. Kyiv er også rammet av nye russiske angrep.

Utenriksminister går av

Angrepet skjer samtidig som Zelenskyj gjennomfører en stor regjeringsrokering, som blant annet har ført til at utenriksminister Dmytro Kuleba har gått av.

Angrepene kommer også dagen etter at Ukraina ble rammet av ett av de blodigste russiske angrepene så langt i krigen.

To russiske langdistanseraketter traff en militærskole i byen Poltava sentralt i landet, og over 50 mennesker ble drept og 270 såret, ifølge ukrainske myndigheter. Rakettene rammet kort tid etter at alarmen gikk, så mange rakk aldri å søke tilflukt.

Russland viker ikke

Russland har den siste tiden trappet opp angrepene mot Ukraina, i det som framstår som en gjengjeldelse etter at ukrainske styrker rykket inn i den russiske regionen Kursk, der Ukraina har tatt kontroll over mellom 1150 og 1300 kvadratkilometer. Lite tyder på at russiske styrker i øyeblikket er i stand til å presse dem tilbake.

Zelenskyj har gitt flere forklaringer på invasjonen, blant annet behovet for å gi Ukraina et bedre utgangspunkt i eventuelle forhandlingene med Russland. Han har også sagt at den skulle bidra til å gi et bedre forsvar mot de russiske angrepene.

Men Russland har ikke vist noen vilje til å forhandle, landet har snarere trappet opp angrepene, rykket fram i Donbass-regionen øst i Ukraina, og igjen antydet at Russland er villig til å bruke atomvåpen.

Onsdag morgen kom Russland med nok en trussel. Ifølge Maria Zakharova, talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, vil Moskva komme med et «et umiddelbart og svært smertefullt» svar hvis det skytes langtrekkende raketter mot Russland fra Ukraina.

Ukrainsk dronekrig

Slike angrep pågår imidlertid allerede i stor skala med droner. Ukraina har trappet sine droneangrep mot russiske mål kraftig opp de siste ukene.

Militære flybaser ved Lipetsk, Olenja og Morozovsk er blant målene som er blitt angrepet i Russland. Ukraina har også angrepet en rekke russiske raffinerier og oljelagre.

Et diesellager ved byen Proletarsk i Rostov brant i over to uker etter et ukrainsk droneangrep 18. august. Oljelageret Glubokinskaja i samme region ble også herjet av brann etter et droneangrep i forrige uke.

Søndag ble oljeraffineriet Kapotnja sørøst i Moskva angrepet av ukrainske droner, og også her ble det meldt om brann.

Samme dag ble kraftverk både i den russiske hovedstaden og Tver-regionen nordøst for byen angrepet. Russiske medier publiserte da videoer som viste branner i etterkant av angrepene.

























