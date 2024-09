Aasland svarer: Vil ikke kreve at vindkraftutbyggere betaler reineiere for papirarbeid

«Et godt samarbeid mellom tiltakshaver og reindriftsnæringen, særlig i denne tidlige fasen, er sentralt for å kunne legge til rette for gode og solide konsekvensutredninger», understreker energiminister Terje Aasland (Ap).

Det gjør han klart i sitt svar på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV). Der spør Haltbrekken om statsråden vil ta initiativ til at vindkraftutbygger kommer med «en økonomisk kompensasjon til disse reinbeitedistriktene slik at de kan få gjort en forsvarlig jobb med de mange søknadene». Bakgrunnen er at i regjeringens plan for å bygge ut ny kraft i Finnmark tilsvarende kraftbehovet for å elektrifisere Melkøya, har ett reinbeitedistrikt fått sju vindkraftsøknader i fanget.

Svaret fra Aasland er nei.

«Dersom noen tiltakshavere tar initiativ til å støtte berørte reinbeitedistrikter økonomisk i forbindelse med meldingsbehandlingen, mener jeg det er positivt. Det er imidlertid ikke grunnlag for konsesjonsmyndigheten å pålegge de som har sendt inn meldinger om vindkraft i Finnmark å betale økonomisk kompensasjon til reinbeitedistriktene», skriver Aasland.

BESØK: Ola Elvestuen (V) og Lars Haltbrekken (SV) besøkte nylig Ellinor Utsi i Čorgaš reinbeitedistrikt, sammen med Kjell Derås fra Naturvernforbundet Finnmark. (Privat)

Fremmer lovforslag

Lars Haltbrekken (SV) besøkte nylig reinbeitedistriktet Čorgaš på Nordkinnhalvøya sammen med stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V). De varsler at nå Stortinget åpner vil de fremme et forslag til lovendring som gjør kravene til vindkraftutbyggere lik kravene til vannkraftutbyggere. Vannkraftutbyggere må betale støtte til juridisk og sakkyndig hjelp «i rimelig utstrekning» til grunneiere og rettighetshavere.

– Jeg hadde håpet ministeren ville sørge for å be utbyggerne stille med økonomisk støtte. Når han lener seg tilbake slik han gjør, blir bare forslaget vi skal fremme til lovendring viktigere, sier Haltbrekken i en kommentar på e-post.

Umenneskelig byrde

Ellinor Utsi i Čorgaš reinbeitedistrikt har tidligere sagt til Vårt Land at hun er fortvilet over at hun har fått en umenneskelig arbeidsbør med å svare for reinbeitedistriktet i sju vindkraftsøknader i hennes reinbeitedistrikt. kontaktperson og sekretær for Čorgaš reinbeitedistrikt/reinbeitedistrikt 9 i Finnmark.

I GENERASJONER: Ellinor Utsi er sammen med mannen Ailu N. Utsi i reinflokken på Nordkyn. Utsi er kontaktperson og sekretær for Čorgaš reinbeitedistrikt/reinbeitedistrikt 9 i Finnmark. (Ørjan Marakatt Bertelsen)

Ola Elvestuen har tidligere sagt at det å følge opp sju vindkraftsaker krever så mye juridisk og utredningsmessig at reinbeitedistriktet i praksis blir rettsløse hvis de ikke gis en støtte for å føre saken. Saken kan komme til å havne i rettssystemet med tiden og bli en ny Fosen-sak.

– Vi kan ikke legge et så stort press på reinbeitedistriktet, det er umenneskelig. Her må utbyggerne pålegges å gi støtte, slik de er pålagt i vannkraftsaker, sier Haltbrekken.

Vannkraftens regler

I Lov om regulering og kraftutbygging i vassdrag (vassdragsreguleringsloven) heter det (paragraf 13):

«Søkeren skal i rimelig utstrekning erstatte utgifter som grunneiere, rettighetshavere, kommuner og andre interesserte har hatt til nødvendig juridisk og annen sakkyndig hjelp, og som er påløpt etter at en søknad er sendt eller melding er lagt ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 14-2.»

Det står også at «Departementet kan i spesielle tilfeller gi forhåndstilsagn om dekning av utgifter inntil et bestemt beløp.»

Departementet vil ikke gi økonomisk støtte

Energiministeren skriver i sitt svar at han også har fått spørsmål i et brev fra reinbeitedistriktet om departementet kan gi økonomisk bistand for å sikre nødvendig kapasitet og kompetanse til å håndtere vindkraftsøknadene. Også dette har energiministeren sagt nei til.

«Det er ikke naturlig at konsesjonsmyndigheten bistår direkte økonomisk ved behandlingen av innkomne meldinger om kraftprosjekter, verken på generell basis eller i forbindelse med regjeringens kraft- og industriløft for Finnmark», skriver Aasland om dette i sitt svar til Haltbrekken, og viser ellers til svarbrevet som er sendt til reinbeitedistriktet.

Aasland viser ellers til at Norges vassdrags- og energidirektorat i juni kunngjorde 11 vindkraftprosjekter i Finnmark som går videre i prosessene, mens det var flere prosjekter som det var søkt om, og at denne reduksjonen ble gjort for å redusere belastningen på alle parter.

Aasland skriver også at NVE vil avholde folkemøter og konsultasjoner med de berørte samiske interessene.

Han understreker også at de private utbyggerne har et ansvar for å «legge aktivt til rette for at tilstrekkelig medvirkning fra reindriften kan finne sted på et tidlig stadium».

De 7 vindkraftplanene i Čorgaš reinbeitedistrikt:

Kjøllefjord: Statkraft. Planområde på 10 km², inntil 30 vindturbiner med høyde 200–260 m. Samlet effekt rundt 170 MW, årlig produksjon 560 GWh. Plan på 45 sider.

Skjøtningsberg: Aneo AS. Planområde på 30 m², inntil 70 vindturbiner med høyde 180 m. Samlet effekt rundt 420 MW, årlig produksjon rundt 1.560 GWh. Plan på 61 sider.

Svartnakken: Troms Kraft Vind AS og Green Nordic AS. Opptil 50 vindturbiner, effekt på 350–400 MW, 1,2-1,4 TWh årlig kraftproduksjon. Plan på 88 sider.

Laksefjorden: Finnmark Kraft/Fred. Olsen Renewables. Planområde på 28 km², 60–65 turbiner, 450 MW installert effekt, 1.600 GWh i årlig produksjon. Plan på 54 sider.

Oksefjorden: Arktis Energi AS (eid av H2Carrier AS). Planområde på 115 km², 110–150 turbiner, inntil 950 MW effekt, 4 TWh årlig produksjon. 90–130 km ny vei. Plan på 84 sider.

Nordkyn: Statkraft. Planområde på 78,4 km², 90 vindturbiner med en totalhøyde omkring 200–260 meter. Samlet installert effekt 600 MW, årlig produksjon 2,3 TWh. Plan på 54 sider.

Bjørnviktuva: Fortum/Nordkraft/Sweco. Inntil 70 turbiner, effekt på 500 MW, årlig produksjon 1,7 TWh 75 km veier. Plan på 66 sider.

MW: megawatt, GWh: gigawatt-timer, TWh: terawatt-timer.

Kilde: NVE.no – konsesjonsprosesser i Finnmark

