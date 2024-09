Israelsk-amerikaner blant seks gisler som ble funnet døde på Gazastripen

I en uttalelse via det israelske utenriksdepartementet lørdag kveld opplyser det israelske militæret (IDF) at de fant de døde mens de var i kamp.

Det hvite hus opplyser at de seks ble funnet i en tunnel under Rafah. Israelske tjenestepersoner opplyser til nettstedet Axios at det er uklart når og hvordan gislene ble drept, men sier at noen hadde vært i live de siste månedene.

Alle seks ble tatt fra musikkfestivalen Nova sør i Israel 7. oktober 2023, og det er ifølge Axios snakk om tre kvinner og tre menn.

Israelsk-amerikaner død

Israelsk-amerikaneren Hersh Goldberg-Polin er død, opplyser familien hans. Han ble sist sett i en video Hamas publiserte i april.

– Det er med knuste hjerter og i dyp sorg at Goldberg-Polin-familien kunngjør at deres elskede sønn og bror Hersh er død. Familien takker dere for all kjærlighet og støtte, og ber om ro i denne tiden, heter det i en uttalelse som kommer natt til søndag.

Goldberg-Polin var et av de mest kjente gislene, da foreldrene hans har møtt verdensledere og bedt innstendig om hjelp. I juli talte de til Demokratenes landsmøte, der publikum ropte «hent dem hjem».

IDF opplyser i en uttalelse at de fem andre er Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi, og Ori Danino, og at alles levninger er tatt til Israel.

Ifølge BBC ble Gat tatt fra kibbutzen Be'eri, mens Yerushalmi, russisk-israelske Lobanov, Sarusi og Danino alle ble bortført fra Nova-festivalen.

Varsler stordemonstrasjon

En organisasjon som representerer pårørende til dem som ble tatt som gisler av Hamas, skriver i en uttalelse at statsminister Benjamin Netanyahu har «sviktet gislene» og at «det er nå et faktum», melder Haaretz.

– Fra og med i morgen kommer landet til å skjelve, vi ber allmennheten være forberedt, skriver organisasjonen og legger til at det søndag morgen vil komme «ytterligere, detaljerte meldinger».

Også lørdag var det store demonstrasjoner i Tel Aviv, der tusenvis møtte opp for å oppfordre regjeringen til å inngå en avtale. Det oppsto flere sammenstøt mellom demonstranter og politiet.

Før lørdagens kunngjøring om funnet, opplyste Israel at de anslo at det var 108 gisler som fortsatt ble holdt fanget på Gazastripen, og at en tredel av disse var drept. Axios skriver at det etter lørdagens operasjon er 101 igjen.

– Dømt til døden

Lørdag kveld, før beskjeden om de døde gislene kom, stilte slektninger av de bortførte på et møte ved IDFs hovedkvarter i Tel Aviv. Der anklaget de statsminister Benjamin Netanyahu for å ha sviktet gislene.

– Netanyahu og hans regjeringspartnere har bestemt seg for å torpedere våpenhvileavtalen for Philadelphi-korridoren, og med det forsettlig dømme gislene til døden, het det i en uttalelse.

Blant sentrale stridsspørsmål i forhandlingene mellom Israel og Hamas er Israels krav om å få beholde militær kontroll over den såkalte Philadelphi-korridoren, en smal 14,5 kilometer lang landstripe langs Gazas sørlige grense til Egypt.

Hamas krever full israelsk tilbaketrekning fra Gaza, og Egypt skal også ha gjentatt at de ikke vil godta noen israelsk tilstedeværelse ved grensa.

Nyhetene om de døde gislene legger fornyet press på Israels statsminister Benjamin Netanyahus regjering og forhandlingene om en våpenhvile. Netanyahu har sagt at det trengs militært press for å sikre at de blir frigitt.

Biden håpefull om avtale

USAs president Joe Biden sa til journalister lørdag at han stadig er optimistisk rundt sjansene for å få landet en avtale som kan gjøre slutt på krigen.

– Jeg tror vi nærmer oss å lande en avtale. Det er på tide at denne krigen slutter, sa Biden.

Han la til at «folk fortsetter å møtes».

– Vi tror at vi kan få til avtalen, de har alle sammen sagt at de er enige i prinsippene, sa Biden.

Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) bortførte rundt 250 israelere og utlendinger under angrepet 7. oktober i fjor. Rundt 1200, stort sett sivile, ble drept i angrepet.

Minst 40.691 palestinere er drept og 94.060 såret i de israelske angrepene siden 7. oktober, ifølge det palestinske helsedepartementet.