Utvalg mener det er mulig å fase ut kommersielle velferdsaktører – møter kraftig kritikk

Avkommersialiseringsutvalget har arbeidet siden august 2022 og har sett på hvordan kommersielle aktører kan fases ut av offentlige og skattefinansierte velferdstjenester.

Utvalgsleder Jan-Erik Støstad overleverte torsdag fram den endelige rapporten til digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

– Vi foreslår ikke utfasing, vi foreslår ikke avkommersialisering. Det er viktig, sa Støstad under presentasjonen.

Utvalget mener likevel at private leverandører inn i velferdssystemet skal reguleres bedre og strengere.

Høyre: Virkelighetsfjernt

Høyre har kritisert nedsettelsen av utvalget, og nestleder Tina Bru kom torsdag med en klar beskjed. Hun kaller det virkelighetsfjernt av Støre-regjeringen å kaste private aktører ut av samarbeidet med det offentlige.

– Jeg ber Støre-regjeringen legge rapporten i en skuff, sier Bru.

Rødt er ikke uventet av helt motsatt oppfatning. Seher Aydar mener regjeringen med en gang kan sette i gang å fase ut kommersielle aktører.

– Høyresiden har lenge skjøvet EØS-avtalen foran seg, at den står i veien for at de kommersielle kan fases ut av velferden. Utvalget slår fast at det ikke stemmer. Vi kan starte å ta tilbake kontrollen fra de kommersielle kreftene i morgen, sier Aydar.

Medlem slakter rapporten

Utvalget ble satt ned som følge av regjeringens budsjettforlik med SV høsten 2021.

Medlemmene i utvalget, fra Private Barnehagers Landsforbund og NHO har tatt dissens på deler av rapportens konklusjoner, men et flertall på ni står samlet.

Næringspolitisk direktør i Abelia, Nils-Ola Widme, representerte NHO i utvalget. Han gir den over 400 sider lange rapporten det glatte lag.

– Rapporten er ubalansert og lite objektiv, med kraftige angrep mot private uten grunnlag i fakta. Flertallet i utvalget lar seg styre av et politisk ladet premiss om at kommersiell drift er negativt og overser hvordan velferdstjenestene i Norge er bygget opp som offentlige tjenester, sier Widme.