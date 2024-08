Flere og flere henvender seg til Lisa Larsen om fremtidsfullmakt. Seniorrådgiveren hos Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus konstaterer også at det kan bli konflikt i familien rundt fremtidsfullmakter:

– Det er en del av det. Men jeg tviler på om det er fullmakten i seg selv som er skylden. Det er ikke ukjent at penger eller arv er grobunn for konflikt i familier, sier Lisa Larsen.

– Hva utløser bråk rundt slike fullmakter?

– Det kan for eksempel skje hvis en av barna er fullmektig og de andre er uenige i det, eller de mener fullmektigen gjør noe galt. Da kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. En bekymringsmelding bør dokumentere at fremtidsfullmakten ikke blir fulgt.

Det kan komme en dag …

Det kan komme en dag at du ikke er i stand til å ta vare på deg selv. Du får for eksempel demens, blir psykotisk eller hjerneskadet i en ulykke. Da kan du få oppnevnt en verge av det offentlige.

Har du imidlertid skrevet en fremtidsfullmakt før den uheldige tilstanden inntreffer, er det annerledes. Da kan du bestemme selv hvem som skal være verge – kalt fullmektig – og hvordan du skal få hjelpen og beskyttelsen du trenger.

Demens kan være en uklar diagnose. Er man usikker på om sykdommen har kommet så langt at fullmakten trer i kraft, bør en lege vurdere det og gi en legeerklæring.

Fremtidsfullmakt

En fullmakt som man gir til en eller flere personer.

Med fullmakten bestemmer du (fullmaktsgiver) hva den som får fullmakten (fullmektigen) kan avgjøre på dine vegne hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til å ivareta mine interesser.

Fullmektigen får da myndighet til å ta avgjørelser på dine vegne i økonomi, eiendom og personlige forhold.

Årsaken til at man ikke kan ivareta egne interesser kan være sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helse eller helbred.

Fullmektigen kan ikke gjøre dette på vegne av fullmaktsgiver: Stemme ved valg, erkjenne farskap, donere organer, opprette testament og andre veldig personlige ting.

– Hvem bør opprette en fremtidsfullmakt?

– Alle bør gjøre det. Jeg kan havne i en ulykke i morgen, eller sykdom kan komme brått, du kan være helt frisk og plutselig få et slag. Jeg tenker på det som en forsikring. Forsikringer tegner du før du trenger den, sier Lisa Larsen.

Hun er 31 år og har selv skrevet fremtidsfullmakt. Passerer man 60 år, bør man tenke på å opprette fremtidsfullmakt, mener hun.

Seniorrådgiver Lisa Larsen på kontoret til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus (Synne Moen)

Krav til dem som gis fullmakt:

Det må være en fysisk person, ikke et firma eller en såkalt juridisk person (selskaper, foreninger, stiftelser eller offentlige organer).

Personen må være over 18 år når fullmakten trer i kraft.

Personen kan ikke ha verge.

Etterlyser mer kontroll

Lisa Larsen anbefaler å være kritisk til eksempler på fremtidsfullmakt som finnes på nett. Ta med det du vil og legg inn ditt eget, er hennes råd. Hun anbefaler å ta med hva som skal skje med eiendom, hvordan verdipapirer skal forvaltes og om ektefellen skal sitte i skiftet eller uskiftet bo. Det er ofte rundt dette hun ser problemer oppstår.

Det finnes i dag lite kontroll med fremtidsfullmakter.

– Vi har etterlyst flere kontrollmekanismer. Vi ser at flere er nokså demente når de signerer på en fullmakt, og vi peker på at det ikke blir kontrollert at man forstår hva man signerer på. Derfor har vi etterlyst mer kontroll rundt opprettelsen av fullmakten. For eksempel kan en lege bekrefte at den som oppretter en fullmakt forstår hva det innebærer.

En ekstra sikkerhet kan være den at den som gir fullmakten benytter seg av den nevnte opplysnings- og regnskapsplikten, noe som tvinger inn en tredjepart.

De vanligste feilene

– Hva er den mest vanlige feilen man gjør når en fullmakt blir opprettet?

– Ofte glemmer man å ta med ting – for eksempel at man glemmer å skrive hva som skal skje med eiendom, skifte og verdipapirer. Feil som har større konsekvenser er når formkrav ikke blir oppfylt: To vitner skal signere fullmakten. De må være habile, og de må signere med fullmaktsgiver til stede. Følges ikke dette, er fullmakten ugyldig, sier Lisa Larsen.

Til VG har hun lagt fram tall som viser at en av ti fremtidsfullmakter er ugyldige. Det kan skje feil ved signering eller at fullmaktsgiver ikke har forstått hva hen har signert på, peker Larsen på. En sjelden gang er ikke fullmektigen egnet, for eksempel fordi han eller hun er dømt for underslag.

MÅ-HUSKELISTE

Dette må du huske når du skriver fremtidsfullmakt:

Bruk tid

Pass på at vitner som signerer er habile.

Signeringen skal skje sammen med den som gir fullmakten.

BØR-HUSKELISTE

Dette bør du ta med i fremtidsfullmakten:

Hva skal skje med eiendom?

Skal ektefelle sitte i skiftet eller uskiftet bo?

Hva skal skje med verdipapirer?

Utveksle erfaringer med andre som har skrevet fremtidsfullmakt

