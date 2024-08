Flysjef vil ha drikkegrenser for flyreisende

O'Learys forslag er at flypassasjerer bør få drikke maks to drinker per flyging. Ifølge ham har omfanget av voldelig og utagerende oppførsel på fly økt.

– Vi ønsker ikke å påføre folk tar seg en drink, skam. Men, vi lar ikke folk fyllekjøre. Likevel slipper vi dem inn i fly som går 33.000 fot over jorda, sier O'Leary i et intervju med Daily Telegraph. Han sier videre at det er vanskelig for flyselskapene å peke ut folk som er beruset ved gaten, særlig når boarding gjøres i grupper.

– Så lenge de kan stå oppreist og flytte seg framover, kommer de seg gjennom. Så, når flyet tar av, får vi den dårlige oppførselen, sier O'Leary.

(©NTB)