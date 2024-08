FN stanser nødhjelpsarbeidet i Gaza – pasienter flykter fra sykehus

– Vi er ikke i stand til å levere i dag i de omstendighetene vi er i, sier den høytstående tjenestemannen i FN til nyhetsbyrået Reuters mandag ettermiddag.

– Vi forlater ikke Gaza, for folket der trenger oss. Vi forsøker å balansere behovene til befolkningen med behovet for trygghet og sikkerhet til FNs personell, sier kilden, som uttaler seg anonymt.

FNs personell på bakken har fått instrukser om å forsøke å finne en måte å fortsette driften på, tilføyer kilden.

Nyhetsbyrået AFP siterer en høytstående FN-tjenestemann på de samme opplysningene. Vedkommende understreker at de ikke har tatt en beslutning om å stanse driften, men at de i praksis ikke kan drive nødhjelpsarbeid slik situasjonen er.

Sykehus tømmes

Deir al-Balah huser også et av de siste sykehusene i Gaza som fortsatt er i drift, al-Aqsa-sykehuset. Den israelske hæren har ikke beordret evakuering av selve sykehuset, men det ligger midt i området som er omfattet av den siste ordren. Mange pasienter og sivile som har søkt tilflukt der, har derfor lagt ut på flukt.

De frykter at sykehuset vil bli fanget i kampene eller bli angrepet av israelske soldater.

Mange flyktet mandag til fots fra sykehuset og omkringliggende områder, melder journalister i Gaza. Noen trillet pasienter på bårer, mens andre bar på syke barn, madrasser, tepper eller poser med klær. Én bar på en tenåring som var lam i beina og klamret seg fast til en pose med intravenøs væske.

– Hvor skal vi få medisin? Hvor skal pasienter som meg selv gå? spør Adliyeh al-Najjar mens hun tar seg en hvil utenfor sykehusporten.

Fire skoler i området er også evakuert.

Klarer ikke levere nok mat

Mandag opplyste FN at de bare har klart å levere rundt halvparten av maten som trengs til befolkningen i Gaza de siste to månedene. Årsaken er israelske begrensninger, pågående kamper og ødelagte veier, ifølge Verdens matvareprogram (WFP).

Det FN-støttede initiativet IPC sa i juni at det er høy risiko for hungersnød på Gazastripen, og at nesten hele befolkningen på 2,3 millioner palestinere er rammet av ulik grad av sult.

Israel hevder de slipper inn ubegrensede mengder nødhjelp til Gaza og mener FN er skyld i at de ikke klarer å levere den.

– Hvor skal vi flytte nå?

FN flyttet mesteparten av sine ansatte og sentralkommandoen for nødhjelpsarbeidet til Deir al-Balah etter at Israel beordret evakuering av Rafah lenger sør før en bakkeoffensiv tidligere i år.

– Hvor skal vi flytte nå? sier FN-tjenestemannen, som legger til at FN-ansatte måtte flykte så raskt at utstyr ble etterlatt.

– Utfordringen er å finne et sted der vi kan etablere oss på nytt og drive effektivt. Rommet for driften blir begrenset mer enn noen gang, sier kilden.

Den israelske hæren (IDF) har kontrollert alle Gazas grenseoverganger siden de erobret grenseovergangen til Egypt i mai. De såkalte humanitære sonene blir stadig mindre.

Hittil i august har IDF utstedt 16 evakueringsordrer på Gazastripen, ifølge FN. Fem av dem kom i forrige uke, og det er det høyeste antall ordrer på én uke i den ti måneder lange krigen.

Siden krigen brøt ut, er det bare rundt 11 prosent av Gaza som ikke er blitt omfattet av slike evakueringsordrer, påpeker FN.

250.000 skal være rammet

IDF begrunner evakueringsordrene med at Hamas og andre militante palestinere opererer i området og at sivile må flykte i sikkerhet.

De siste evakueringsordrene for Deir al-Balah-området ble utstedt sent søndag og har tvunget mange palestinere på flukt på ny. Så langt er 250.000 mennesker drevet på flukt fra distriktet som følge av IDFs ordrer, ifølge lokale myndigheter.

I en melding på X beordrer IDF innbyggere i enkelte områder til å umiddelbart dra vestover, ettersom områdene de befinner seg i, «er å betrakte som en farlig kampsone».

– Vår skjebne er å dø

Det var en eksplosjon 250 meter fra al-Aqsa-sykehuset søndag som utløste panikken og masseflukten, ifølge Leger Uten Grenser (MSF).

– Resultatet er at MSF vurderer hvorvidt vi skal innstille sårbehandlingen inntil videre, samtidig som vi vil prøve å opprettholde livreddende behandling, sier MSF på meldingstjenesten X.

Fatimah al-Attar kjempet for å holde igjen tårene da hun forlot sykehusområdet og satte kursen mot teltleirene mandag.

– Vår skjebne er å dø. Det er ingen steder for oss å dra. Det finnes ikke noe trygt sted, sa hun til nyhetsbyrået AP.