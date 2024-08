Det skriver Aftenbladet, som erfarer at bevegelsen i medlemsmassen er større enn normalt for partiet.

Etter at Olaug Bollestad kunngjorde at hun trekker seg som partileder etter et krisemøte i partiets sentralstyre torsdag kveld, har 20 KrF-medlemmer meldt seg ut av partiet på landsbasis. Samtidig har 13 personer meldt seg inn i KrF.

– 10 av de utmeldte og 4 av de innmeldte kommer fra Rogaland, opplyser pressesjef Astrid-Therese Theisen til Aftenbladet.

Rogaland er Bollestads hjemfylke.