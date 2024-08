En baby fra Gaza mistet øyet og mesteparten av familien i krigen

Mostafa ble evakuert til Egypt noen uker senere da sykehuset som behandlet ham, ble beleiret av det israelske militæret (IDF). Han er nå ti måneder gammel og smilende og aktiv med lubne kinn. Men livet som venter ham, kan bli tøft.

Bare dager etter at Mostafa ble evakuert, ble moren og broren hans drept i et israelsk angrep. Den andre broren hans ble drept angrepet der Mostafa mistet øyet.

Han vil også trenge en rekke operasjoner for å justere det kunstige øyet når kroppen hans vokser. Og det er uklart om han kan returnere til Gaza før krigen er over.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si til ham når han blir stor, sier bestemoren og vergen hans, 40 år gamle Amna Abd Rabou, som i april fikk reise til Egypt for å ta seg av ham.

12.000 sårede barn

Gazakrigen har krevd flere tusen barneliv og såret enda flere, og Mostafas historie er derfor både unik og kjent for utallige familier i Gaza.

Han er en av de rundt 3500 palestinerne, flesteparten av dem barn, som har blitt evakuert fra Gazastripen for å motta helsehjelp. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det imidlertid minst dobbelt så mange familier som det som har forespurt evakuering av sårede barn.

Over 12.000 barn har blitt såret i løpet av krigen, ifølge tall fra palestinske helsemyndigheter. Hjelpeorganisasjoner sier at mange som ikke har fått lov til å forlate Gaza, møter skjebner som er langt mindre håpefulle enn Mostafas.

– Vi møter barn hvis liv henger i en tynn tråd på grunn av krigsskader, eller at de ikke får medisinsk behandling for sykdommer som kreft, sier Tess Ingram, talsperson for FNs barnefond Unicef.

Leker og smiler

Krigen brøt ut 7. oktober i fjor, da Hamas-krigere angrep Sør-Israel, drepte rundt 1200 mennesker og tok nesten 250 gisler til Gaza. Mer enn 40.000 palestinere har blitt drept i israelske angrep mot Gazastripen siden den gang, ifølge palestinske helsemyndigheter. Minst en firedel av disse var barn, ifølge tallene.

På sykehuset i Kairo sitter Mostafa på fanget til bestemoren sin, leker med en skrangle og ler til sykepleieren som fulgte ham på reisen fra Gaza til Egypt. Bestemoren smiler også og sier hun vil ta vare på ham som et løfte til sin avdøde datter.

Etter angrepet i slutten av oktober som drepte hans fire år gamle bror og såret hans da 22 år gamle mor, Halimah, ble Mostafa funnet få meter unna det ødelagte hjemmet i Jabalia nord i Gaza. Ifølge bestemoren lå han fremdeles i krybben da han ble funnet.

Splittet familie

Det som fulgte, er en kjent historie om en splittet familie midt i kaoset under krigen, som har fordrevet nærmere 2 millioner palestinere fra hjemmene sine.

Mens Mostafa fikk behandling for det skadede øyet og pannen på Shifa-sykehuset i Gaza by, fikk moren hans amputert et bein på et annet sykehus i Nord-Gaza, hvor hun også fikk behandling for alvorlige skader i nakken, brystet og øynene.

– Slektninger ba meg be til Gud om å ta livet hennes slik at hun ikke skulle kjenne mer smerte, men jeg fortalte dem at hun er datteren min, og jeg ville ta vare på henne slik hun var, sier Abd Rabou. Hun har to tenåringsbarn som er igjen i Gaza sammen med mannen hennes.

Drept i angrep

Mens hun fortsatt kom seg etter skadene, var Mostafas mor hos slektninger i Jabalia. Der ble hun drept av et luftangrep 22. november sammen med hennes seks år gamle sønn og 50 andre familiemedlemmer.

Rabou forteller at hun ikke vet hva som skjedde med Mostafas far. Men hun husker hva datteren sa til henne dagen før hun døde.

– Hun grep meg i hånden og sa hun ville se Mostafa. Hun sa hun var redd for at hun aldri ville se ham igjen.

Skylder på Hamas

Qadoura-familien er ikke den eneste i Gaza som nesten har blitt utslettet av krigen.

Det israelske militæret, som sjelden kommenterer enkeltangrep, har sagt at de prøver å unngå å ramme palestinske sivile og skylder på Hamas' valg av oppholdssteder som grunnen til at sivile blir drept og såret.

Tidligere i august erkjente imidlertid IDF at de angrep en skole omgjort til tilfluktsrom i sentrum av Gaza by og sa at angrepet rammet et av Hamas' kommandosentre, men uten å framlegge bevis.

Som svar på en henvendelse om de to angrepene som rammet Qadoura-familien, sa en talsperson for det israelske militæret: «I sterk kontrast til Hamas' tilsiktede angrep på israelske menn, kvinner og barn, følger militæret folkeretten og tar gjennomførbare forholdsregler for å redusere sivile skader».

Evakuert

Mostafas familie visste ikke hvor han befant seg etter at han i november ble evakuert fra Shifa-sykehuset. De trodde at han hadde dødd inntil en onkel kom over en nyhetsartikkel som nevnte en foreldreløs baby han mistenkte var Mostafa.

Onkelen fikk vite at Mostafa hadde blitt overført til et sykehus i Rafah, sør i Gaza, og at han skulle evakueres til Egypt sammen med 30 andre syke og svekkede babyer.

Bilal Tabasi, en sykepleier som reiste sammen med Mostafa og de andre evakuerte, sa at de pakket premature babyer som skulle vært i kuvøse i tepper for å holde dem varme. Tre døde før de nådde den egyptiske grensen.

Vet ikke hvor de skal dra

Mostafa var underernært og dehydrert da han ankom grensen. Han hadde også overlevd antibiotikaresistente bakterier som hadde infisert splintskadene hans, forteller Tabasi.

– Mostafas tilstand var den mest kritiske jeg var vitne til, sier Ramzy Mounir, direktør ved sykehuset i Kairo.

Det er ikke bestemt hvor Mostafa og bestemoren skal dra etter en operasjon i Malaysia, men hun håper de kan dra tilbake til Egypt og blir der til krigen tar slutt. Uansett hvor de ender opp, sier Rabou at hun alltid vil være ved Mostafas side og minnes noen av datterens siste ord:

– Hun sa til meg: «Hvis noe skjer med ham, vil jeg aldri tilgi deg».





















