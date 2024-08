KrF Rogaland vil ha Olaug Bollestad som toppkandidat

– Jeg har stemt på Olaug før, og det er jeg klar for å gjøre igjen. Min stemme kan gå til henne, sier fylkesleder for partiet i Rogaland Siri Bloch Lindtveit, til TV 2.

Bollestad har før lederstriden i partiet ble offentlig takket ja til å være toppkandidat.

– Det siste Olaug har sagt til oss er at hun ønsker gjenvalg. Vi har ikke fått noen annen beskjed fra henne, så det er det vi forholder oss til, sier komitéleder Oddny Helen Turøy.

Bollestad sier til kanalen at hun er glad for støtten, og vil gi svar til nominasjonskomiteen om hun ønsker å stille «når tiden er inne for det».

Bollestad trakk seg som leder for partiet torsdag kveld etter et krisemøte med sentralstyret i partiet. Bakgrunnen for sentralstyremøtet er at tre ansatte i KrF skal ha sendt et skriftlig varsel der de blant annet anklager partilederen for å ha en kritikkverdig lederstil.