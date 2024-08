Fransk synagoge påtent – mistenkt pågrepet i skuddveksling

President Emmanuel Macron har kalt ildspåsettelsen «en terrorhandling» som et samlet Frankrike vil bekjempe.

Innenriksminister Gerald Darmanin meldte om pågripelsen på X sent lørdag kveld.

Ifølge TV-kanalen BFM er den pågrepne en 33-åring fra Algerie. Rundt 200 politifolk ble satt inn i jakten på den mistenkte.

Pågrepet i Nîmes

Hendelsen etterforskes av påtalemyndigheten for terrorsaker. Natt til søndag opplyser de at den mistenkte ble pågrepet i Nîmes, som ligger rundt 45 kilometer nordøst for La Grande-Motte.

– Før politiet kunne gripe inn, skjøt den mistenkte mot politiet, som skjøt tilbake. Mannen ble skadet i ansiktet, heter det i en uttalelse.

Også to andre personer er satt i arrest.

To biler ble påtent ved synagogen av en person som hadde et palestinsk flagg knyttet rundt livet, ifølge bilder fra et overvåkingskamera.

– Antisemittisk handling

Brannen forårsaket en eksplosjon, og en politimann ble skadet. Årsaken til eksplosjonen skal ha vært en gassflaske inni en av bilene. Samtidig begynte synagogens to dører å brenne. Ifølge statsminister Gabriel Attal satte gjerningsmannen fyr på begge deler.

Innenriksminister Gerald Darmanin har kalt hendelsen i La Grande-Motte for en åpenbar forbrytelse, mens statsminister Attal sier det er en antisemittisk handling.

– Nok en gang blir våre jødiske medborgere angrepet, sier Attal.

Det var ingen personer i synagogen da brannen brøt ut, ifølge opplysninger gitt til France Info.