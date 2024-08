Greta Thunberg og Extinction Rebellion blokkerer gassterminal i Rogaland

– Extinction Rebellion (XR) starter full blokade av Kårstø, sier aksjonistene i en pressemelding lørdag.

– Åtte kajakker og tre motorbåter padler nå inn i sikkerhetssonen for å hindre normal drift av tankskip. Innkjørslene til Kårstø på land er blokkert av folk i alle aldre, blant dem Greta Thunberg og den Equinor-ansatte geologen Daniel Sollien, forteller aksjonistene.

Equinor-ansatt leder aksjonen

Kårstø prosessanlegg er et anlegg for ilandføring og behandling av naturgass og lettolje (kondensat) fra Statfjord, Gullfaks, Sleipner, Åsgard og en del andre petroleumsfelt i Nordsjøen og Norskehavet via rørledningene Statpipe, Åsgard transport og Sleipner Øst kondensatrørledning. Anleggene på Kårstå har vært i drift siden 1985.

– Til tross for at jeg er veldig glad i jobben min, er jeg her fordi situasjonen er så alvorlig, og altfor lite blir gjort. Equinor og politikerne må lage en plan for utfasing av olje og gass nå. Jeg kan ikke lenger bare sitte på sidelinjen, jeg må handle, sier Equinor-geolog Daniel Sollien.

Dette skal ifølge aksjonistene være første gang Greta Thunberg demonstrerer mot den norske olje- og gassvirksomheten.

– Dødelig industri

Ifølge Thunberg fører virksomheten til oljeselskapene til «død og lidelse,» og hun kaller industrien for «dødelig.»

– Vi kan ikke passivt se på at fossilindustrien tar livet av mennesker og destabiliserer de livsviktige systemene våre. Vi er lei av tomme ord og grønnvasking – det er krystallklart at oljeselskapenes atferd fører til død og lidelse, sier Greta Thunberg.

– Vi er privilegerte som har muligheten til å handle, og derfor velger vi å fysisk stoppe denne dødelige industrien med våre kropper, fortsetter den svenske 21-åringen.

Liten produksjon

Politiet i Rogaland var ikke klar over aksjonen da NTB kontaktet dem ved 9-tiden lørdag formiddag. Equinor, som er driftsansvarlig, har ikke svart på NTBs henvendelser. Det har heller ikke Gassco, som er operatør på Kårstø og ansvarlig for driften av gassrørene.

Til Reuters sier Equinor at anlegget på Kårstø står for en «veldig liten gassproduksjon» og at norsk gasseksport ikke blir påvirket av aksjonen.

Men til NRK sier Randi Viksund, kommunikasjonsdirektør i Gassco, at de er kjent med aksjonen, og at de følger situasjonen. Anlegget er fortsatt i drift.

– Vi vil alltid sette sikkerheten på anlegget først, sier Viksund.