Einar Steensnæs, tidligere stortingsrepresentant og statsråd for KrF er overrasket over lederkrisen som har oppstått i partiet.

– Dette er ikke hverdagskost i KrF. Vi har hatt lederstrider tidligere, men ikke på denne måten. Jeg er glad for avklaringen som kom torsdag kveld – at Olaug tok en egen beslutning. Det var klokt – slik dette utviklet seg – både for henne og partiet, sier han til Vårt Land.

– Hva er ditt råd til partiet videre i denne situasjonen?

– Det skal jeg ikke forsøke å svare på, jeg kjenner ikke nok til det som skjer. Men jeg er glad for at partiet nå kan fokusere på de politiske sakene.

Bondevik: – Leit

– Det som har skjedd er selvsagt veldig leit, skriver tidligere partileder Kjell Magne Bondevik i tekstmelding til Vårt Land.

Bondevik var Norges statsminister i to perioder, og tjenestegjorde også som statsråd i både Syse og Willoch-regjeringene.

– Partiet må så snart som mulig få klarhet i sammensetningen av fremtidig ledelse og komme politisk på offensiven. Det er ennå tid til å gjøre et bra valg.

Toskedal: – Takker

– Jeg takker vår valgte partileder for hennes enorme innsats og ekte engasjement for folk og parti etter et tett og godt politisk samarbeid siden 2007 fra Rogaland fylkesting i 7 år til Stortinget i 7 år til 2021, skriver Geir Sigbjørn Toskedal i en e-post til Vårt Land.

Toskedal var stortingsrepresentant for Rogaland fra 2013 til 2017. Fra 2019 til 2021 var han fast møtende vararepresentant for daværende statsråd Olaug Bollestad.

– Din lederstil passet meg som 2. nestleder i Rogaland. Jeg undres over situasjon og prosess nå, og Olaug er den som står oppreist igjen. Jeg ønsker alt godt videre for partiet og de kristne verdisakene, skriver han.

Grøvan: – Uverdig

– Den behandlingen som Olaug har fått, er uverdig, sier Hans Fredrik Grøvan til NRK.

Han er tidligere parlamentarisk leder i partiet, og reagerer på måten Bollestads avgang er blitt håndtert.

– Hun har ikke anledning til å ta til motmæle og blir i realiteten satt sjakk matt. De siste ukenes lekkasjer rammer henne særlig sterkt. Er det slik KrF vil behandle sine ledere? Det er uheldig at vi har partikultur som har skapt rom for lekkasjer fra interne prosesser, sier Grøvan til statskanalen.

Noresjø: – Ta tak i konflikter tidligere

– Det har vært leit og vondt å observere at det som jeg tror har vært forsøkt løst av alle parter blir brettet ut i full offentlighet. En trist situasjon. Jeg kjenner de involverte og mener at dette ikke er en maktkamp, men handler om samarbeidsproblemer, sier Ingelin Noresjø, tidligere nestleder i KrF.

Hun er nå daglig leder for Grønt Landtransportprogram i NHO.

– Hva tenker du er lærdom fra det som nå har skjedd?

– Partiet bør ta tak i konflikter tidligere. Være åpen, være redelig og konfrontere tidligere. Det bør ikke gå så langt som det har gjort i det som nå har skjedd.

– Er folk i KrF konfliktsky?

– Det er noe her. I KrF snakker vi om å være overbærende og å vende det andre kinnet til. Det egner seg dårlig som rettesnor når man skal bygge et parti. Jeg er selv ikke glad i å ta opp konflikter, og dette er jeg ikke alene om, sier Ingelin Noresjø.

Ikke enig i at partiet spiser ledere

Einar Steensnæs gikk selv av som nestleder i partiet i 2004 sammen med partileder Valgerd Svarstad Haugland. Partiledelsen fikk sterk kritikk innad at partiet hadde fått 6,4 prosent oppslutning i kommune- og fylkesvalget i 2003.

Tidligere KrF-rådgiver og sjefredaktør i Vårt Land, Åshild Mathisen, hevder nå at KrF er et parti som «spiser sine ledere». Det er ikke Steensnæs enig i:

– Det har vært ulike grunner for skifte av ledelsen i KrF. Slikt skjer også i andre partier. Det har vi mange eksempler på. Så jeg stiller meg ikke bak Åshild Mathisens beskrivelse.

Vi trenger ikke repetere den type ledervalg som nå skjer — Einar Steensnæs, partinestor

– Hvem vil du peke på som partileder nå?

– Det har jeg ikke tenkt å si noe om. Nå har vi to nestledere som begge er godt rustet til å ta stafettpinnen videre.

– Bollestad har gjort KrF gladere

Steensnæs har representert Rogaland på Stortinget, og han kjenner Olaug Bollestad godt fra politisk arbeid i fylket.

– Hva blir hennes ettermæle?

– Partiet har mye å takke henne for. Hun har gjort en formidabel innsats etter å ha blitt kastet inn i ledervervet. Hun har framstått som fargerik, hatt sin egen stil med varme og humor. og tatt seg selv lite høytidelig, sier Steensnæs.

Ingelin Noresjø mener Olaug Bollestad har gjort KrF gladere:

– Hun vil bli husket for å være den mest fargerike partilederen vi noensinne har hatt. Hun har forsøkt å åpne partiet for nye velgergrupper, men kommer nå ikke i havn med det prosjektet, sier hun.

