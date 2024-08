Splittelse i spørsmålet om å sende asylsøkere til mottak i utlandet

I en ny undersøkelse Norstat har gjort for Dagsavisen, ble et representativt utvalg personer spurt om hvor enig eller uenig de er i at Norge bør finansiere og åpne et norsk asylmottak i andre land/i Afrika.

Av de spurte var det flest Frp-velgere (26 prosent) som var «helt enige» i at dette er en god idé. I tillegg var 22 prosent av Frp-erne litt enige.

Vet ikke-prosenten var på 25 prosent, mens 30 prosent var helt enige eller litt enige i at Norge bør sende asylsøkere ut av landet. 28 prosent var helt uenige eller litt uenige i dette.

I undersøkelsen var det de som vil stemme SV, som var minst begeistret for ideen om å sende ut asylsøkere til et tredjeland. 34 prosent er klart og tydelig helt uenige i dette, i tillegg til at 13 prosent er litt uenige.