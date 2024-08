Voldshendelse under Oslo pride etterforskes som hatkriminalitet

– Det skal ha blitt sagt noe som var rettet mot det skeive miljøet under voldshendelsen, sier politiadvokat Caroline Gunvaldsen Lieungh til NRK.

Voldshendelsen skjedde på Olaf Ryes plass på Grünerløkka i Oslo.

To personer ble pågrepet og siktet i saken 11. juli, en mann og en kvinne i 30-årene. Begge er siktet for vold, mens kvinnen er siktet for hatefulle ytringer. Begge er kjenninger av politiet, og de to er løslatt av politiet.

Volden skjedde like i nærheten av pride park, og de to fornærmede hadde på seg regnbueeffekter.

Oslo-politiet etterforsker fra før av en annen sak, hvor to menn ble angrepet og utsatt for homofiendtlige ytringer. Det var natt til lørdag 3. august at de to mennene i 20-årene ble angrepet ved uteserveringen til restauranten Bølgen og Moi på Tjuvholmen i Oslo. Begge ble utsatt for vold, én av dem ble knivstukket. De skal også ha blitt utsatt for homofiendtlige ytringer.

Politiet har siktet to 17-åringer, én 15-åring og én 14-åring etter hendelsen. De ble først siktet for grov kroppsskade, men ble siden endret til drapsforsøk og hatkriminalitet.