Politikere tar til orde for strengere straffer for å stoppe ungdomskriminelle. Andre vil senke den kriminelle lavalderen. Fungerende KrF-leder Dag Inge Ulstein tror tematikken kan bli sentral i den kommende valgkampen, men deler ikke syn med Ola Svenneby og Unge Høyre.

– Å senke den kriminelle lavalderen er et populistisk grep, mener Ulstein.

Unge gjerningspersoner

Vårt Land møter Dag-Inge Ulstein ved Stortinget, et spydkast unna der en ung gutt ble ranet under Norway Cup. Noen dager senere ble to personer knivstukket på en restaurant ved Aker Brygge. To 17-åringer var involvert i begge hendelsene.

Nå diskuteres det politiske tiltak, og Ulstein vil dele KrF sitt syn. Heller mer makt til politiet, enn fengsling av 13 og 14-åringer, mener han.

– Å senke lavalderen vil ikke løse problemet. Vi må ivareta rettssikkerheten som den er, mange unge vil kunne bli rammet av det, uten at det når dem som vi ønsker å ta tak i.

I stedet mener Ulstein at politiet må få andre verktøy. Samtidig påpeker han at det ikke finnes en lettvint løsning på problemet med kriminalitet blant unge.

– Vi må lytte til politiet, som er tett på og kjenner både ungdommen og hva som kan fungere. Og så man kunne sanksjonere. Og så har politiet brukt ord som at man må kunne sanksjonere for å komme i posisjon til å forebygge, til å faktisk kunne endre adferden til de unge, forteller Ulstein.

For høy terskel

Etter den omtalte knivstikkingen på Aker Brygge i starten av august fortalte politiet at flere av de siktede var bortvist fra sentrum. Dagens retningslinjer gjør arbeidet til politiet vanselig, mener Ulstein.

– Det er veldig rigide regler for bortvisning fra et område. Bortvisningen må brytes igjen og igjen for at politiet kan foreta seg noe. Vi må gi politiet muligheten til å korrigere denne adferden. De unge kriminelle må sanksjoneres og korrigeres raskere enn det som er tilfellet nå, sier Ulstein.

Politiet har en for høy terskel for å varetektsfengsle lovbrytere under 18 år, ifølge Ulstein.

– Vi må derfor gi politiet muligheten til sanksjonere kriminalitet, uten at det er terror, drapsforsøk eller grov sedelighet. Dette er deler av lovverket jeg tror vi kan gå sammen om politisk og få endret raskt, sier Ulstein.

Bæring av kniv er noe Ulstein ønsker strengere straff for, for å vise at det er uakseptabelt.

Flere plasser i ungdomsfengsel er et annet tiltak KrF-politikeren tar til orde for. Det er per nå 10 plasser på landsbasis.

– Det blir en kamp mellom barnevernet, kriminalomsorgen og kommunen rundt de mest krevende ungdommene, og det er ikke sikkert de har den nødvendige kompetansen til å gi dem den nødvendige hjelpen. Derfor burde det vært flere plasser i ungdomsfengsel, for de mest alvorlige tilfellene.

Narkotikapolitikk

Trygve Slagsvold Vedum knyttet ungdomskriminalitet til narkotika i et intervju med Klassekampen forrige uke. Et lovlig og regulert narkotikamarked mener Unge Venstre og Grønn Ungdom at må til for å få bukt med de organiserte gjengene.

Dette synet deler ikke Ulstein:

– Vi kan ikke være så naive som mange av de andre partiene, som snakker om avkriminalisering av narkotika. Vi ser at mange av de yngste kriminelle går rundt med små doser fordi de vet at man ikke blir tatt også blir de utnyttet grovt av de eldre kriminelle. Samtidig tør de ikke tyste på grunn av trusler om vold, sier Ulstein.

POLITIKK: Ulstein tror ungdomskriminalitet vil være en tematikk som vil prege politikken frem mot valget. Han mener også at løsningen på problemet ikke vil være "å pepre byen med fritidsklubber". (Sindre Deschington)

Roper om mer politifolk

– Jeg ser og hører fra politiet at bare her i Oslo at alle demonstrasjonene og sikringsjobber i sentrum fører til at politiressurser trekkes vekk fra forebygging. Så det blir ekstremt viktig at det ikke blir en salderingspost, for hvis det blir det så kan det eskalere, sier Ulstein viktigheten av at politiet driver med forebygging.

I Oslo politidistrikt forsvant over hundre politifolk i løpet av 2023, ifølge Politiforum.

– De tallene er det stikk motsatte av hva vi hører regjeringen si. Så det er hvert fall ikke riktig medisin, vi må ha tilstedeværende politi, tett nok på, det forteller de på Stovner som helt avgjørende, sier Ulstein.

Ulstein påpeker at det er mange politistudenter uten jobb. I 2023 var det bare en av fire som fikk jobb i politiet, ifølge Khrono.