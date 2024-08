Politidrone krasjet i kirke under Arendalsuka

Dronekrasjet etterlot seg merker på taket på kirken, men ingen personer ble skadet, opplyser politiet i en pressemelding.

– Det er rutine i politiet at dronene føres over bygningsmasser, aldri rett over plasser med mange personer. Vi ser alvorlig på hendelsen og er nå opptatt av å finne ut hva som er grunnen til havariet. Dronen sendes nå inn til nasjonale beredskapsressurser for undersøkelser, sier stabssjef Vidar Arnesen i Agder politidistrikt.

Hilde Hognestad Straumann, som er seksjonsleder for Helikoptertjenesten, understreker at de nå må til bunns i hvordan dronen plutselig kunne falle ned over Arendal sentrum.

– Vi som driver med luftfart, er klar over at det innebærer en risiko. I likhet med andre luftfartsorganisasjoner ønsker vi å redusere denne risikoen mest mulig, ved blant annet å ha et godt system for opplæring og prosedyrer, samt avvikshåndtering. Politiets dronetjeneste undersøker nå hva som har skjedd i Arendal. Det er viktig å lære av uønskede hendelser, og det vi erfarer etter dette, vil gå inn i rutiner og tiltak i hele dronetjenesten, sier hun.

Politiets droner har det siste året fløyet omkring 3000 flytimer til sammen. Straumann understreker at det er sjelden at slike ting skjer.

– Vi vurderer situasjonen fortløpende, og foreløpig får hendelsen ikke konsekvenser for bruk av den aktuelle dronemodellen i politiets dronetjeneste, sier Straumann.









