Israel vil ha allierte land med på et eventuelt angrep mot Iran

Budskapet ble gitt til den britiske og den franske utenriksministeren da de fredag besøkte Israel for presse på for en våpenhvile på Gazastripen.

– Hvis Iran angriper, forventer vi at koalisjonen slutter seg til Israel ikke bare når det gjelder forsvar, men også ved å angripe viktige mål i Iran, sa Katz.

Det er det første fransk-britiske besøket i Israel på ti år. Storbritannias David Lammy og Frankrikes Stéphane Séjourné skal også besøke de okkuperte palestinske områdene.

– Dette er et farlig øyeblikk for Midtøsten. Faren for at situasjonen spinner ut av kontroll, øker. Ethvert iransk angrep kommer til å ha ødeleggende konsekvenser for regionen, sa Lammy i en uttalelse på forhånd.

Besøket blir gjennomført dagen etter at diplomater fra USA, Qatar og Egypt innledet samtaler med israelske forhandlere i Qatar. Samtalene fortsatte fredag, ifølge Qatar.

Hamas mener det ikke er behov for flere forhandlinger og har i stedet bedt om at våpenhvileplanen som USA tidligere har lagt fram, blir gjennomført.

Ismail Haniyeh ledet Hamas’ forhandlingsutvalg inntil han ble drept – etter alt å dømme av Israel – i Teheran for drøyt to uker siden.