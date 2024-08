IFRC advarer om kritisk mangel på mpox-vaksiner i Afrika

– Det er en kritisk mangel på testing, behandling og vaksiner over hele kontinentet. Disse manglene er et hinder for å klare å kontrollere utbruddet, sier Bonwyn Nichol i IFRC.

Det pågående utbruddet av mpox startet i Kongo i slutten av juli. Siden har det spredt seg til naboland som Burundi, Kenya, Rwanda og Uganda.

Mpox-smitte er også blitt påvist utenfor Afrika, i Sverige og Pakistan, og tidligere denne uken erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) at mpox er en internasjonal folkehelsekrise.

Ifølge det Afrikanske senteret for smittevern (Africa CDC) har det så langt i 2024 blitt påvist minst 17.541 smittetilfeller i 12 ulike land i Afrika. Samtidig har minst 517 personer dødd som følge av viruset.

Utbruddet har hovedsakelig rammet Kongo, og Africa CDC opplyser at 96 prosent av smittetilfellene og 97 prosent av dødsfallene er registrert i det sentralafrikanske landet.

Den danske vaksineprodusenten Bavarian Nordic opplyste torsdag at de vil produsere 10 millioner doser vaksiner mot den nye mpox-varianten innen 2025.

Fredag sa selskapet at de har søkt om godkjenning til bruk av vaksinen for barn mellom 12 og 17 år.