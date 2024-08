Advokaten til Høibys ekskjæreste: Hun har fått status som fornærmet i avhør hos politiet

– I avhøret fikk vi beskjed om at hun har status som fornærmet og at politiet har startet en undersøkelsessak, sier advokat Grødem til NTB.

Han ønsker ikke å fortelle noe om hva Snekkestad har forklart til politiet, men har et budskap som han synes er viktig nå.

– Hun er fornærmet i saken, har forklart seg for politiet og så vil vi la politiet gjøre jobben videre. Det som er viktig for henne og familien hennes er at de får fred i størst mulig grad.

Politiet bekreftet tidligere fredag at de på bakgrunn av hennes uttalelser om Høiby, har opprettet dialog med hans andre ekskjæreste Nora Haukland, om å gjennomføre et avhør av henne.

Snekkestad var i et forhold med Høiby fra 2018 til 2022, Haukland fra 2022 til 2023.

Siktelsen mot Marius Borg Høiby vurderes fortløpende og kan bli utvidet i forbindelse med avhør, sier politiet. Han er siktet for kroppskrenkelse og skadeverk.

Det skriver politiadvokat Henriette Taxt Røstadli i en oppdatering fredag.

– Per i dag er Høiby siktet for kroppskrenkelse og skadeverk. Siktelsen mot Høiby vurderes fortløpende og kan bli utvidet i forbindelse med avhør, skriver Røstadli.