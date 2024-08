Erna Solberg lanserer omstillingsplan for Norge: – Noe av det viktigste vi gjør

– Planen er en hjørnesten i det vi mener skal være Høyres politikk i en lang periode framover. Det er ikke enkelttiltakene som er viktigst. Det er sammenhengen og retningen i planen, sier partileder Erna Solberg.

Høyres plan er laget for å ta Norge gjennom en «velferdsomstilling», «næringsomstilling» og «klimaomstilling».

– For å sørge for at Norge forblir et like godt land i framtiden, må vi forandre for å bevare. Norge har gått gjennom store og krevende omstillinger før, og vi kan klare det igjen, skriver partiet i planen.

Skattekutt

Høyre foreslår blant annet å redusere eierbeskatningen og fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Skattenivået skal være på et «konkurransedyktig nivå».

– Vi må senke skattene, forenkle regelverket, vi må støtte gründerne, sier Høyre-lederen.

På klimafronten vil Høyre fortsette å øke CO2-avgiften til 2000 kr/kg i 2030, men kompensere ved å redusere andre skatter og avgifter.

Partiet presenterer også flere forslag for å få flere gjennom videregående skole og styrke kompetansen. Blant annet vil de satse på realfag og øke antall naturfagstimer med én time i uken på ungdomsskolen.

Savner plan fra regjeringen

Solberg mener regjeringen tar Norge i feil retning i arbeidet med skole, arbeidskraft og kompetanse og ikke minst innenfor infrastruktur.

– Vi har den riktige retningen, sier hun.

Forrige uke kom regjeringen med sin perspektivmelding som beskriver utfordringene Norge står overfor de neste årene. Der burde de ha lagt fram en bedre plan for framtiden, mener Høyre-lederen.

– Det holder ikke å bare beskrive problemene, men man må beskrive hvilken politikk som skal til for å løse utfordringene, sier Solberg.

Solberg mener at en av de største bremsene for omstilling er mangel på kraft. Derfor foreslår partiet blant annet å utlyse nytt areal for havvind, bygge ut mer solenergi, legge til rette for mer småkraft og utvide dagens vannkraftverk.

I tillegg skal rammen for Enova endres for å sikre energieffektivisering.