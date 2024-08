– Det blir å spekulere, men det ser ut som at noen har aktivt tatt seg inn på gravplassen i løpet av natten. Gravstøttene er stort sett veltet fremover, og det virker som at hensikten har vært å gjøre mest mulig skade, sier kirkeverge Øystein Paulsen i Nordre Follo.

Han forteller at foran gravstøttene ligger det blomster, engler i keramikk og lys, som nå er knust.

– Jeg tenker at dette er en grufull handling. En gravplass skal være et stille sted, som det skal herske respekt på.

Politiet har vært på stedet og gjennomført undersøkelser. De oppretter sak. Foreløpig er det ingen mistenkte.

– Gravplassen skal være et sted der pårørende skal kunne minnes de som har gått bort. Det at noen ønsker å gjøre hærverk og skade på gravstøttene, synes jeg bare er veldig, veldig trist, legger Paulsen til.

Han forteller at de jobber nå med å kontakte festerne knyttet til hver enkelt gravstøtte. En fester er den som har ansvar for å sørge for at slekt og venners gravstøtter står som de skal.