Tidligere Høyre-spinndoktor starter PR-byrå med LO-topp

Egseth var statssekretær for Høyre-leder og daværende statsminister Erna Solberg og har lenge vært hennes høyre hånd. Etter regjeringsskiftet gikk han først til NHO og deretter Sjømat Norge, før han startet for seg selv.

Nerheim har jobbet for fire LO-ledere og lederen i Fellesforbundet, i tillegg til å være statssekretær for Ap og valgkamprådgiver for partileder Jonas Gahr Støre. I sommer sa han opp jobben.

– Jeg fortalte at jeg nå ville prøve noe annet. Jeg var i kontakt med noen firmaer og noen tok kontakt med meg, men det som virket mest spennende var å starte for meg selv. Så tok Peder og jeg hverandre i neven og var i gang, sier Nerheim til DN.

1. september åpner dørene til PR-, rådgivning- og analyseselskapet Tinde. Med seg på laget får de Erlend Skaug Ingebrigtsen (27). Han har jobbet i First House og har bakgrunn fra AUF, og er sønn av tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

