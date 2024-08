På Norstats augustmåling for Vårt Land og Dagbladet rykker Sp ett prosentpoeng frem. Med 7,6 prosent får Trygve Slagsvold Vedums parti sin beste oppslutning på over to år.

KrF står nå frem i bedre form enn på lenge – selv om fremgangen siden vår forrige måling i mai er ørliten.

Høyre og Rødt er vinnerne på gallupen. Målingen kommer under den politiske mønstringen Arendalsuka – ett år før neste valgkampinnspurt – og viser blant annet:

Ap går ørlite frem, men merker ikke gryende valgvind i sensommeren.

Mest av alle taper Venstre – etter en optimistisk vår.

– Det er en veldig god sjanse for at vi vinner valget neste år, sier Sp-Vedum til Vårt Land.

Sp var «limt fast» – nå bryter Vedum trenden

Fremgangen til 7,6 for Sp, er et brudd med kurven på Vårt Lands målinger. Sist partiet så syvtallet var i februar 2022. Sp har det siste året vært «limt fast» midt på sekstallet.

Riktignok taper Sp fortsatt stort av 2021-velgere sine til nær alle andre partier – ikke minst Høyre. Men jakter man i tallmaterialet er det lyspunkter:

Flere er lojale mot Sp og vil gi det sin stemme på nytt.

Fra Vedums lag er det nå færre som heller velger seg storebror i regjeringen, Ap.

– Gjennomsnitt av gallupene viser stabile tall for Sp. Men denne målingen er et godt tegn for dem, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Vedum: – Vi er i godt driv nå

Sp-leder Vedum mener partiets merkesaker – som matsikkerhet, forsvar og streng narkopolitikk – fremover vil ha enda bredere appell enn syvtallet på denne målingen:

– Men det er selvfølgelig veldig hyggelig og motiverende med en sånn måling. Den er et steg på veien. Når jeg reiser rundt i Norge, opplever jeg at det er mye engasjement og positivitet. Vi er i godt driv nå, sier han til Vårt Land.

For første gang på lenge ville Sp også blitt større enn SV i antall stortingsrepresentanter hvis det var valg nå.

– Vi må også utvikle steder utenfor Oslo, vi må utvikle hele Norge. Og jeg opplever at veldig mange er enig med oss i det, sier Sp-lederen.

Når valget nærmer seg, tror han mange vil huske tilbake på «hva som var hovedprosjektet til Høyre og Frp» sist de styrte:

– Det var stordrift og sentralisering. For store deler av Norge er ikke det bra. Jeg mener det ikke er bra for Oslo heller, sier vedum.

BLANT FOLK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum inntar Arendalsuka torsdag og deltar i NRKs store parilederlederdebatt. Her er han avbildet under Sps partitime i Arendalsuka i 2021. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Beste siden 2022 for KrF

Som Vårt Land skrev i juli, har en gruppe Sp-velgere siden i fjor høst hatt tilhold i KrF. Med 4,3 prosent i august får KrF sin beste måling hos Norstat siden september 2022.

KrFs «partitime» under Arendalsuka er avspark for partiets lange drama: Komme seg over sperregrensen på fire prosent ved stortingsvalget i 2025.

Fremgangen er minimal – 0,1 prosentpoeng siden mai – men viser at de holder formkurven.

På denne målingen bryter KrF trenden med å tape velgere til Høyre. Partiet er på topp i lojalitet: Hele 86,7 prosent ville stemt KrF på nytt.

Dessuten: KrF lykkes ikke bare med å holde på velgerne – men klarer også å skaffe seg nye.

KrF håper på «lilla» Ap-velgere – og «røde» som stakk i 2018

Hele 10.000 velgere kommer overraskende fra Jonas Gahr Støres Ap.

– Dette betyr mye og gir en «boost» til laget, sier Ida Lindtveit Røse.

Vårt Land treffer KrF-nestlederen og profilen Kjell Ingolf Ropstad i Arendal.

Før Vårt Lands måling viste KrFs gallup-snitt for august 3,8 prosent – under sperregrensen.

– Hvorfor får dere plutselig 10.000 velgere fra Ap?

– KrF er et sentrumsparti, som kan og vil hente velgere fra både venstre- og høyresiden, svarer Røse.

Hun tror klar tale fra KrF om skjerm i skolen, tid til familien og «mer aktiv næringspolitikk» har appell.

– Kan det være skuffede, «røde» KrF-velgere fra retningsvalget i 2018, som nå vender hjem?

– Det kan det jo absolutt være, sier Røse.

Ropstad skyter inn:

– Vi har snakket om å ta «lilla» velgere i Sp og Ap. De kan være tett på KrF og er blitt skuffet av regjeringen.

SPENNING: KrF-profilene Kjell Ingolf Ropstad og Ida Lindtveit Røse møter Vårt Land under Arendalsuka. De følger nøye med på gallupene. (Erlend Berge)

KrF på vippen – skaper thriller i den store maktkampen

Valgforsker Bergh ser et KrF i litt bedre stand enn før:

– KrF har ingen dramatisk fremgang, men mister heller ikke velgere slik de lenge har gjort. En grunn kan være det vi så ved lokalvalget: KrF brøt en trend ved å mobilisere blant yngre velgere.

De syv representantene KrF får i målingen sikrer borgerlig flertall på 87 mandater.

– Det er jevnt mellom blokkene. De borgerlige har en fordel, men de rødgrønne ligger ikke langt bak, fremholder Bergh.

Valgforskeren spår at småpartier som KrF og MDG igjen kan skape drama i valginnspurten neste år:

– Når det er så jevnt som her, er de partiene som kommer over eller under sperregrensen avgjørende om regjeringsmakten. Her er det KrF som kommer over.

Høyre klart størst igjen

Høyre rykker frem 1,8 prosentpoeng og er med 25,2 prosent igjen landets klart største parti. Det er solid avstand til Ap – og Frp.

– Jeg er glad for at Høyre går frem og for at det er borgerlig flertall, skriver Erna Solberg til Vårt Land. Hun mener «kriminaliteten som øker kraftig» og «helsekøene som er blitt rekordlange» er problemer som kan løses hvis Norge får en ny regjering i 2025.

Bildet på målingene har vært sprikende for mange partier den siste tiden. Flere galluper vil bli publisert under den pågående Arendalsuka.

Kun ett lyspunkt for Ap, mener valgforsker

Arbeiderpartiet får hos Norstat ingen pangstart foran den ett år lange styrkeprøven med å sikre en ny runde i regjering. Fremgangen i august er minimale 0,3 prosentpoeng.

– Det Ap kan være tilfredse med, er at partiet ligger stabilt over 20 prosent, påpeker valgforsker Bergh.

Status for Ap er 20,6 prosent – 5,7 prosentpoeng under valgresultatet i 2021. Fire av ti velgere fra 2021 ville ikke stemt Ap på nytt – og overgangene til Høyre er igjen økende.

Ap taper også til venstre kant. Fortsatt forsyner SV seg minnelig, selv om partiet synker ett prosentpoeng til 8,6. På rød side er det en annen vinner i august.

VALGFORSKER: Forskningsleder Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning spår at småpartier igjen kan spille en thriller-rolle i neste års valgkamp. Her er han under fjorårets politikkuke i Arendal. (Erlend Berge/Vårt Land)

Rødt med største byks

Det er partiet Rødt, som styrker seg med hele to prosentpoeng. Det er den eneste endringen utenfor feilmarginen på august-målingen.

I mai møtte Rødt krisetall og ble notert under sperregrensen med 3,8 prosent. Men nå henter partiet velgere tilbake fra «gjerdet» og Sp og tilbake på «gammelt» nivå.

Smell for Venstre – mistrøstig for MDG

På borgerlig side taper Frp ett prosentpoeng, men er med 16 prosent høyt over valgresultatet fra 2021. Det er Guri Melbys Venstre som går på den største smellen nå

I over et halvår har velgerne sendt Venstre høyt opp på femtallet og partiet fikk sterke 6,4 prosent i mai. Nå er det ned 1,5 prosentpoeng til rett under femtallet.

Én grunn er at Venstre nå ikke henter så mange misfornøyde Ap-velgere som i vår. Og at et betydelig antall velgere fra 2021 ikke ville stemt om det var valg nå.

For Venstres grønne konkurrent, MDG, er tilstanden fortsatt mistrøstig. Med lave 3,2 prosent av velgerne ligger partiet som i mai langt unna sperregrensen.