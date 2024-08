Kristen satirekonto legger opp: – Oppdraget er utført

Tirsdag ettermiddag la den kristne satirekontoen Nye Magazinet ut det de hevder er sitt siste innlegg:

«DET ER OVER. For første gang i denne kontoens historie tuller vi ikke. Oppdraget er utført. Takk for oss - vi ‘’beklager alt’', men angrer ingenting», skriver kontoen i Instagram-innlegget.

Selbekk beklager

I innlegget har de tatt med en video av Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. Videoen ser ut til å være sendt til satirekontoen av Selbekk selv.

– Kjære Nye Magazinet. Jeg vil beklage på det sterkeste det forsøket vårt på phishing av dere og avsløre hvem dere er. Fortsett å være hemmelig, sier Vebjørn Selbekk i videoen.

SISTE INNLEGG: «Det er over», skriver kontoen i et siste innlegg, som også inkluderer en beklagelsesvideo fra Vebjørn Selbekk. (Skjermdump/Instagram)

Tidligere i sommer publiserte Vårt Land en sak der avisen forsøkte å komme til bunns i hvem som stod bak den anonyme kontoen. Etterpå tok Vebjørn Selbekk og Dagen selvkritikk etter at en Dagen-journalist forsøkte å finne ut av det samme.

– Det er bare å beklage, sa Selbekk til M24 etter at Dagens journalist hadde forsøkt å finne Nye Magazinets identitet gjennom såkalt «phishing».

Journalisten hadde forsøkt å få satirekontoen til å trykke på en lenke som ville spore IP-adressen til den som står bak kontoen.

– Det var i utgangspunktet humoristisk ment, men det er en journalistisk metode for en helt annen alvorlighetsgrad, sa Selbekk til M24.

HVEM STÅR BAK: Vårt Land spurte tidligere i sommer flere kristenprofiler hvem de mente måtte stå bak satirekontoen. (Sindre Deschington)

– Beklager alt men angrer ingenting

Nå har altså Vebjørn Selbekk beklaget direkte til kontoen. I videoen beklager han også ironisk – ved å holde opp hendene til gåsetegn – for at han en gang i tiden solgte den kristenkonservative avisen Magazinet til Dagen.

Til dette skriver kontoen, som har navnet sitt etter gamle «Magazinet», at «oppdraget er utført» etter Selbekks beklagelse.

«Vebjørn har beklaget og strukket ut en hånd til forsoning! Ikke en gang en uke med The Send uten sko kan toppe dette, så derfor blir våre siste ord: TAKK FOR ALT!» står det i innlegget.

Vårt Land har spurt om en kommentar fra kontoen, som svarer følgende:

– Gjennom en rekke overnaturlige hendelser som begynte med at middels kompetente VL-journalister begynte å jakte på vår identitet og fortsatte med et bedrageri-forsøk fra Dagen etterfulgt av syndenød og til slutt beklagelse fra Selbekk og en hånd strukket ut til forsoning, skriver Nye Magazinet og fortsetter:

– Vi ble like sjokkert som alle andre og må bare innse i ekstatisk glede som kan være vanskelig for en kulturjournalist i VL og forstå att høyere makter har brukt oss til å utføre oppdraget vi la ut på for 4 år siden. Så om vi valgte å slutte eller ble styrt til det for unge norske mannlige nykalvinister nesten svare.

– Vil dere gi et siste lite hint om hvem som skjuler seg bak satiren?

– Men den avslutningen er vi overbevist om at det er noen andre enn oss som står bak, avslutter Nye Magazinet og legger til en emoji der et par håndflater treffer hverandre som til bønn.

SLUTT: Dette skriver Nye Magazinet til Vårt Land etter at de legger opp som satirekonto. (Skjermdump/Instagram)