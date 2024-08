En av tre tenåringer har sett hatmeldinger på nett

Hatmeldinger er den typen skadelig innhold som flest tenåringer har vært eksponert for, viser undersøkelsen Barn og Medier 2024 som Medietilsynet legger fram tirsdag.

Over halvparten av tenåringene i undersøkelsen (53 prosent) har sett hatmeldinger på nettet det siste året. 37 prosent sier at de har sett slike meldinger flere ganger.

Dette er en økning på 6 prosentpoeng fra samme undersøkelse for to år siden.

Det er totalt sett flere jenter enn gutter som har sett hatmeldinger. Kjønnsforskjellen er også tydeligst for de eldste ungdommene i undersøkelsen, som er 17–18 år.

Det er noe færre av de yngste tenåringene (13-14 år) som svarer bekreftende på at de har sett hatmeldinger i løpet av det siste året.

Sjekker negative hendelser på nett

Undersøkelsen tar for seg om ungdommene i løpet av det siste året har vært utsatt for ulike former for skadelig nettinnhold og negative hendelser som stygge kommentarer og deling av nakenbilder.

56 prosent sier de har sett skremmende eller voldelige filmer eller bilder.

53 prosent har sett hatmeldinger rettet mot grupper eller enkeltpersoner.

40 prosent har sett innhold som handler om måter å bli svært tynn på.

53 prosent har sett innhold som handler om salg av alkohol.

33 prosent har sett innhold om planlegging av slåssing eller slåsskamper.

27 prosent har sett innhold om måter å skade seg selv på.

23 prosent har sett innhold om salg av narkotika.

Mange sier de ikke mottar stygge kommentarer

Tenåringene har også svart på spørsmål om å motta stygge kommentarer eller annen utrivelig oppførsel på nettet.

Over halvparten svarer at de aldri har mottatt stygge kommentarer. 10 prosent sier det har skjedd mange ganger, mens 32 prosent sier det har skjedd en eller noen få ganger.

Det er også forholdsvis få – mellom 5 og 6 prosent – som sier at det har skjedd mange ganger at de enten er blitt utestengt fra en gruppe, at det er lagt ut bilder eller videoer av dem mot deres vilje eller at noen har truet eller mobbet dem.

– Det er altså slik at flere opplever slike hendelser én gang eller noen ganger, fremfor mange ganger, skriver Medietilsynet.

Det er noe flere gutter enn jenter som opplever å få stygge kommentarer på nettet. Andelen synker også med alderen for begge kjønn.

Over halvparten sier at de ikke brydde seg om stygge kommentarer. Flere jenter enn gutter sier at de ble lei seg, mens det ikke er kjønnsforskjell mellom gruppen som svarer at de ble sinte. Den vanligste responsen var enten å ikke gjøre noe, blokkere personen eller slette kommentaren.

Én av fem har fått uønskede seksuelle kommentarer

Drøyt en av fem har fått uønskede seksuelle kommentarer på nett. Det er denne kategorien hvor man ser tydeligst alders- og kjønnsforskjeller. Jenter får flere kommentarer enn gutter på alle alderstrinn.

41 prosent svarer at de ikke gjorde noe spesielt etter henvendelsen. 29 prosent blokkerte personen, 10 prosent brukte rapporteringsknappen. Svært få – 3 prosent – fortalte det til foreldrene sine eller varslet politiet. 9 prosent fortsatte å holde kontakt med personen til tross for kommentaren.

Undersøkelsen ble gjennomført første kvartal i år. Rapporten Barn og medier 2024 publiseres i sin helhet vinteren 2024.

3212 i alderen 9–18 år har deltatt. Delrapporten som handler om negative opplevelser på nett, er kun gjort blant deltakerne som var i alderen 13–18 år.