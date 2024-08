Borg Høiby ble pågrepet ved skole etter avtale med politiet – har ikke ønsket å forklare seg

Politiet er i dialog med forsvareren til Marius Borg Høiby om mulig avhør, opplyser de i en pressemelding.

Politiet fant ut at Høiby befant seg hjemme på Skaugum i Asker om ettermiddagen søndag 4. august.

– Han ble pågrepet av politiet ved Jansløkka skole klokken 16.10. Han møtte der etter avtale med politiet, som hadde kontaktet ham per telefon kort tid i forveien, opplyser påtaleleder Henriette Taxt Røstadli i Oslo politidistrikt.

Relasjon mellom Høiby og fornærmede

– Pågripelsen foregikk rolig, legger hun til.

Høiby har en relasjon til kvinnen som skal ha blitt utsatt for kroppskrenkelse, bekrefter politiet.

– Politiet har ikke opplysninger om at hun har blitt påført alvorlige skader, men det vil være en del av etterforskningen å kartlegge skadeomfanget, sier påtalelederen.

Politiet sier at de også vil også foreta oppfølgingsavhør av kvinnen.

Voldshendelse på Frogner

Høiby er siktet for kroppskrenkelse og skadeverk. Voldshendelsen skal ha skjedd natt til søndag 4. august.

Fornærmedes bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, opplyste fredag 9. august at hennes klient ber om ro i saken. Den fornærmede kvinnen ønsker også å unngå spekulasjoner.

– Av hensyn til etterforskningen kan hun ikke utdype annen informasjon om fysiske skader enn at hun er sykmeldt og både har og har hatt legetilsyn, skrev Larsen i en SMS til NTB.

Kritisk til mediedekning

Også Høibys forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, har tidligere bedt mediene respektere klientens behov for privatliv og ro.

– Det er viktig at prosessen får gå sin gang på riktig måte, og at mediene respekterer min klients behov for privatliv og ro. Det er også viktig for oss å ta hensyn til den andre parten også. Politiet må få gjøre jobben sin uten at mediene avgjør faktum og skyld. Det er eventuelt rettens oppgave om saken ender der, sa Bratlien til NTB forrige uke.

– Medienes dekning av saken begynner å bli uverdig når ingen av partene ønsker å delta, skrev han videre.

Advokaten har ikke kommentert politiets seneste opplysninger, men har tidligere poengtert at hans klient er siktet for den minst alvorlige formen for vold.

– Siktelsen gjelder kroppskrenkelse, som etter loven er den minst alvorlige form for vold. Verken min klient eller jeg er blitt gjort kjent med hele innholdet i saken, og han har heller ikke forklart seg ennå, etter råd fra meg. Det er derfor ikke mye jeg kan si nå, sa han da nyheten om siktelsen kom fram i media.