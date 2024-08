AFP: Ukraina kontrollerer minst 800 kvadratkilometer med russisk territorium

Ukraina innledet en overraskende offensiv i Kursk i forrige uke og har siden tatt over mer enn tjue landsbyer og tettsteder.

Den amerikanske tankesmia ISW, som delvis finansieres av amerikansk våpenindustri, kommer jevnlig med oppdateringer om den russiske invasjonen i Ukraina.

Ifølge russiske myndigheter er minst 120.000 mennesker er evakuert som følge av kampene.

Ukrainas militærsjef Oleksandr Syrskyj hevdet mandag at landets styrker har tatt over rundt 1000 kvadratkilometer med russisk territorium, mens russiske myndigheter har hevdet at det er snakk om under halvparten.