22-åring i USA dømt for trusler mot jødiske medstudenter

Truslene ble postet anonymt på et nettforum på universitetet tre uker etter det Hamas-ledede angrepet på Israel i oktober i fjor. I retten erklærte 22-åringen seg skyldig og ble mandag dømt til 21 måneders fengsel og prøveløslatelse med tre års oppfølging.

– Tiltalte terroriserte et studentmiljø og forskrekket hele nasjonen i en ustabil tid, skriver påtalemyndigheten i et prosesskriv før straffeutmålingen.

Forsvarer Lisa Peebles sier 22-åringen i flere meldinger utga seg for å være en antisemittisk Hamas-ekstremist i «et misforstått forsøk på å vise fram Hamas' folkemorderske holdninger og skape støtte for Israel».

– Han trodde, feilaktig, at meldingene ville utløse et kraftig motsvar mot det han oppfattet som antiisraelsk mediedekning og Hamas-vennlige holdninger på universitetsområdet, sier forsvareren.

Justisdepartementet sier 22-åringen påsto at han skulle «skyte løs på 104 west», en henvisning til en spisesal som i hovedsak ble brukt av jødiske studenter og at han skulle «stikke ned» og «skjære over halsen» på alle mannlige jøder han så.

Truslene førte til at universitetet avlyste all undervisning en dag i november.