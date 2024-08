Mange nordmenn frykter en tredje verdenskrig de nærmeste årene

I tillegg venter 55 prosent en ny væpnet konflikt i Europa. Det viser en undersøkelse utført av YouGov for Institutt for fredsforskning (PRIO).

– Våre funn avslører en bekymringsfull forventning blant nordmenn om at vi er på randen av betydelig global uro, med frykt for forestående verdenskrig og en ny europeisk konflikt. Dette understreker behovet for en økt innsats for fred og konfliktforebygging, sier PRIO-direktør Henrik Urdal i en pressemelding.

PRIO-undersøkelsen viser at to tredjedeler av de spurte nordmennene mener det er flere væpnede konflikter i dag sammenlignet med for 20 år siden. Et flertall mener også at det har vært en tilbakegang i demokrati på verdensbasis.

En annen undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Altinget viser at om lag tre av ti nordmenn tror de vil oppleve tredje verdenskrig i sin levetid.

− Krig i Ukraina, i Gaza og uroligheter i mange deler av verden kommer nært på oss alle. Jeg er også bekymret, derfor anbefalte jeg en styrking av vårt eget forsvar – og nå får vi en historisk satsing, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til Altinget.

Kristoffersen løfter betydningen av Nato for å bevare freden i vår regioner. Han oppfordrer befolkningen til å bevare roen og tilliten.