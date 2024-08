Ekspertgruppe skal utrede tiltak for barn og unge som begår kriminalitet

– Barn som begår alvorlig kriminalitet, faller ofte mellom flere stoler fordi de ikke skal straffes som voksne, men heller ikke kan ivaretas fullt ut av barnevernet. Regjeringen vil tette dette gapet og setter ned en ekspertgruppe for å finne nye tiltak og rammene for et eventuelt nytt bo- og rehabiliteringstilbud, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Mehl peker på at det er rundt 200 svært aktive lovbrytere under 18 år som begår gjentatt kriminalitet og står for mye av økningen i ungdomskriminaliteten.

– Denne lille gruppen er til stor skade for seg selv og andre, skaper utrygghet i lokalmiljøet og er i risiko for å bli rekruttert til mer organisert kriminalitet, sier Mehl.

Såkalte Nasjonale Trygghetshus kan dermed være aktuelt.

– Ett av tiltakene som skal utredes, er Nasjonale Trygghetshus, som et bo- og rehabiliteringstilbud hvor barn som har begått alvorlig kriminalitet, kan få klarere rammer og mer helhetlig oppfølging av helsevesenet, barnevernet, politiet og andre rundt barnet, sier Mehl.

Hun understreker at en viktig oppgave for ekspertgruppen blir å ta stilling balansen mellom barnas beste og samfunnsvernet, hvor disse hensynene møtes, og blant annet rammene for tvang og frihetsberøvelse. Mehl betegner dette som krevende spørsmål.

Ekspertgruppen skal ledes av statsforvalter og tidligere justisminister Knut Storberget i Innlandet, og fristen for arbeidet er 1. mars 2025. Samtidig skal en ekspertgruppe identifisere tiltak for bedre forebygging av kriminalitet blant unge. Mandat og sammensetning av denne ekspertgruppen blir ferdigstilt i løpet av kort tid.