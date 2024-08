Eide om Israels kritikk av Norge: – Tror de er stresset over at vi har fått massiv støtte

I et intervju med NRK søndag kommenterte han krass kritikk fra regjeringen i Israel dagen før. En talspersoner for israelsk UD kalte Norge ekstrem og antiisraelsk.

– Jeg tror dette bare er et uttrykk for at de er stresset over at vi har fått massiv støtte fra USA, EU, Storbritannia og Tyskland, sier Eide til NRK.

Bakgrunnen er at Israel nylig varslet at de vil fjerne den diplomatiske statusen til norske representanter som har vært stasjonert på den okkuperte palestinske Vestbredden. En av begrunnelsene var at Norge har anerkjent Palestina som en selvstendig stat.

Etter Israels beslutning kom det bekymringsmeldinger og støtte til Norge fra landene som Eide nevner.

Han tror Israel forsøker å single ut Norge og framstille det norske synet på konflikten mellom Israel og palestinerne som noe spesielt og annerledes.

– Men vi har bare pekt på at Israel er nødt til å forholde seg til folkerett og humanitærrett i krigføringen sin, sier Eide.