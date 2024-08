Ukraina med «massivt» angrep mot flybase i Russland

«Et massivt angrep» fra ukrainske droner har ført til eksplosjoner og strømbrudd, uttalte Lipetsks guvernør Igor Artamonov på meldingstjenesten Telegram natt til fredag.

Guvernøren hevder at Ukraina står bak psykologisk krigføring ved å ha tatt i bruk sosiale medier til å oppfordre folk i byen Lipetsk til å evakuere.

Samtidig har Artamonov innført unntakstilstand i deler av Lipetsk. Han sier at russiske myndigheter har evakuert innbyggere i fire landsbyer. Noen av landsbyene ligger nær en flybase utenfor byen Lipetsk.

– Seks mennesker såret

Ved 6-tiden fredag morgen var russisk luftvern fortsatt aktivert. Ifølge Artamonov er seks mennesker såret som følge av droneangrepet.

Det ukrainske militæret bekrefter at de angrep en militær russisk flybase i Lipetsk natt til fredag.

– I natt angrep det ukrainske forsvaret flybasen i Lipetsk, skriver den militære staben i Ukrainas forsvar i et innlegg på Telegram.

Videre skriver de at de blant annet traff lagre med presisjonsstyrte bomber.

– Skjøt ned 75 droner

De statlige russiske nyhetsbyråene Tass og Ria Novosti meldte at det brøt ut brann på en flybase i Lipetsk, men uten å oppgi noen årsak.

Russlands forsvarsdepartement hevder de har skutt ned 75 ukrainske droner natt til fredag, og 19 av disse skal ha vært i Lipetsk.

Samtidig hevder Ukrainas luftforsvar at samtlige 27 droner som Russland sendte inn i Ukraina i løpet av natten, ble skutt ned.

Hevder ny offensiv i Kursk

Byen Lipetsk ligger rundt 330 kilometer fra den ukrainske grensen. Den russiske regionen Kursk ligger mellom Lipetsk og grensen. Ifølge russiske myndigheter har ukrainske styrker i flere dager vært i gang med en offensiv i Kursk.

Angivelig har rundt tusen ukrainske soldater og mer enn 20 stridsvogner og pansrede kjøretøyer krysset grensen til Russland. Ukraina har verken avkreftet eller bekreftet dette, men president Volodymyr Zelenskyj har sagt at Russland «bør få kjenne hva de har gjort».

Den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW) viser til kilder som sier ukrainske styrker har rykket opptil 35 kilometer inn i Russland. Hvor mye russisk territorium ukrainerne kontrollerer, er imidlertid uklart.