19 år gammel IS-sympatisør siktet for terrorplaner mot Taylor Swift-konsert i Wien

– Den påståtte gjerningsmannen fokuserte på Taylor Swifts konserter. Det er avdekket forberedende arbeid. Vi vet også at han sverget troskap til IS for noen uker siden, sier Østerrikes nasjonale sikkerhetsdirektør Franz RUF, ifølge avisa Kronen Zeitung.

RUF sier politiet har beslaglagt kjemikalier fra mannens bolig, og at disse skal evalueres. Han kom ikke med noen nærmere detaljer.

Tipset skal ha kommet fra utenlandske sikkerhetsmyndigheter.

Tusenvis evakuert

19-åringen, som har røtter i Nord-Makedonia, ble pågrepet tidlig onsdag morgen. Pågripelsen utløste en politiaksjon som medførte at nesten halvparten av innbyggerne i småbyen i Niederösterreich ble evakuert. Ternitz, som ligger en times tid fra hovedstaden Wien, har i underkant av 15.000 innbyggere.

I tillegg er en person pågrepet i Wien. Så langt tyder etterforskningen på at begge de mistenkte er blitt radikalisert på nettet.

65.000 publikummere

Med tanke på at superstjernens tre konserter i den østerrikske hovedstaden er utsolgt, kunne et angrep fått store konsekvenser. Det er ventet 65.000 mennesker til hver konsert.

Wiens politimester Gerhard Pürstl sier den konkret trusselen mot helgens konserter er minimert, men at det fortsatt eksisterer en abstrakt trussel som medfører at sikkerhetstiltakene trappes opp. Det betyr blant annet strengere adgangskontroll på konsertene, som holdes torsdag, fredag og lørdag.

Det er foreløpig ingen planer om å avlyse konsertene.