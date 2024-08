Rapport: Antall aborter i USA har økt siden høyesterett veltet Roe V. Wade

Det var litt mer vanlig med abort i hele USA de tre første månedene i år enn det var før Høyesterett opphevet Roe v. Wade og banet vei for at amerikanske delstater kunne forby abort.

Det viser en kartlegging gjort av den ideelle organisasjonen Society of Family Planning, som støtter retten til selvbestemt abort i USA.

En hovedårsak til økningen er at noen demokratiske delstater vedtok lover for å beskytte leger som tilbyr e-konsultasjoner til pasienter fra delstater med abortforbud

Peker på e-konsultasjoner

Kartleggingen viser at det i delstater med totalforbud mot abort var nesten ingen aborter i årets tre første måneder, mens antallet var halvert i delstater som forbyr abort etter sjette uke av svangerskapet, før mange kvinner vet at de er gravide. Det er 14 delstater i USA som håndhever et totalforbud mot abort, med noen få unntak, mens fire andre delstater forbyr abort etter sjette uke.

Antallet aborter har imidlertid økt i delstater der abort fortsatt er lovlig til langt ut i svangerskapet. Økningen er høyest i delstatene Illinois, Kansas og New Mexico, som grenser til delstater som har forbud mot abort.

I mars ga leger i andre delstater resept på abortpiller gjennom e-konsultasjoner til nesten 10.000 pasienter fra delstater med forbud eller restriksjoner på samme tjeneste. Slike aborter står for nesten en av ti aborter i USA.

Viktig kampsak

Kartleggingen er gjort gjennom månedlige undersøkelser siden april 2022 og viser hvordan de som tilbyr og tar abort, har tilpasset seg endrede lover.

Høyesterettskjennelsen Roe v. Wade, som stadfestet den føderale retten til selvbestemt abort i USA, ble opphevet i juni 2022.

Den nye undersøkelsen kommer i forkant av presidentvalget i USA, hvor abort er et viktig stridstema.