Verste opptøyer på 13 år i Storbritannia

Politistasjoner, butikker og biler er blitt satt i brann under innvandrerfiendtlige sammenstøt i flere byer rundt om i Storbritannia. Flere politifolk er skadet. Ifølge BBC var minst 147 personer pågrepet søndag kveld, et tall som ventes å stige.

– Folk i dette landet har rett til å være trygge, og likevel har vi sett muslimske samfunn og moskeer bli angrepet, sa britenes statsminister Keir Starmer søndag.

De kommende dagene planlegges en rekke nye protester, og på nett oppfordres folk til å ta med engelske flagg, og slagordet «nok er nok» går igjen.

Voldelige opptøyer

Politiet legger skylden for volden på tilhengere av den innvandringsfiendtlige ytre-høyreorganisasjonen English Defence League, som ble stiftet for 15 år siden og ofte er involvert i fotballopptøyer.

Uroen er den verste som har rammet Storbritannia siden sommeren 2011, da omfattende opptøyer brøt ut etter at politiet drepte en mann nord i London, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Regjeringen sier at politiet har «alle ressursene de trenger» for å håndtere krisen. Store styrker er satt inn for å prøve å stoppe volden fra å spre seg videre.

Samtidig har politiet i Storbritannia varslet at den omfattende innsatsen i forbindelse med protestene har ført til at det vil være mindre ressurser til å følge opp andre forbrytelser.

– Dere vil angre

Britiske myndigheter har lovet strengere tiltak for å få en slutt på protestene. Søndag advarte statsminister Starmer at de som står bak opptøyene vil bli straffeforfulgt så strengt som loven tillater.

– Jeg garanterer at dere vil angre på å ha deltatt, sa Starmer søndag, ifølge Sky News og flere andre britiske medier.

Uttalelsen kom mens politiet kjempet for å stanse demonstranter som forsøkte å ta seg inn på et hotell der asylsøkere var innkvartert i den nordengelske byen Rotherham. Demonstrantene kastet trebiter, stoler og brannslukningsapparat på rekken av politibetjenter som sto utenfor hotellet.

Det ble også gjort forsøk på å stifte brann.

– Jeg sier det som det er, dette er pøbelvirksomhet fra ytre-høyre-grupper, sa Starmer om hendelsen.

Senere kom det meldinger om angrep på et hotell med asylsøkere også i Tamworth i Staffordshire.

Spredning av feilinformasjon

Uroen ble utløst etter drapene på tre barn som deltok på et dansearrangement for barn mandag formiddag forrige uke. En seks år gammel jente, en sju år gammel jente og en ni år gammel jente ble drept, og flere andre ble skadet.

Etter drapene har det vært en flom av desinformasjon og ryktespredning i sosiale medier. Det hevdes blant annet at personen bak Southport-angrepet var en radikal islamistisk migrant, noe politiet avviser.

En 17 år gammel gutt er pågrepet for knivangrepet. Gutten er født i den walisiske hovedstaden Cardiff til foreldre med bakgrunn fra Rwanda.

Sky News har dokumentert at nettverk av anonyme Tiktok-kontoer og Telegram-grupper forsøker å piske opp stemningen. Statsminister Keir Starmer gikk i forrige uke ut og refset og advarte de store selskapene som står bak de sosiale mediene om at de har et ansvar.

– Sosiale medier må overholde lovverk som har til hensikt å hindre spredning av opphissende desinformasjon, sa han.













(©NTB)