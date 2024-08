Mange lot til å oppfatte tablået som en vri på Leonardo da Vincis «Nattverden». Sekvensen, sendt 26. juli, viste en scene med dragartister samlet rundt et langbord med hvit duk og en DJ på samme plass som Jesus – med en stor sølvkrone, ikke ulik en glorie.

Det førte til rasende utspill så vel som trusler og netthat mot både DJ-en Barbara Butch og OL-seremoniens kunstneriske leder Thomas Jolly. Begge har anmeldt dette til fransk politi.

Nå har Vatikanet omsider kommet på banen. I uttalelsen, sendt ut lørdag, heter det ifølge Deadline at opptredenen utviste en mangel på «respekt for andre».

«Den hellige stol er trist over visse scener ved åpningsseremonien til De olympiske leker i Paris, og kan ikke annet enn å slutte seg til stemmene som har hevet seg de siste dagene og beklage fornærmelsen mot mange kristne og troende av andre religioner», heter det.

Vatikanet mener at det på et prestisjefylt arrangement der «hele verden samles for å dele felles verdier», bør det ikke være hentydninger som latterliggjør mange menneskers religiøse overbevisning.

«Ytringsfriheten, som åpenbart ikke stilles i tvil her, er begrenset av respekt for andre», avslutter Vatikanet med.