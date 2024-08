Natt til laurdag vart to menn i 20-åra knivstukke på uteserveringa til restauranten Bølgen & Moi på Aker Brygge. Mennene vart alvorleg skadde, men skadene skal ikkje vere livstrugande.

Etter hendinga vart fire menn i slutten av tenåra sett flyktande frå staden, men vart etter vitneskildringar arresterte av politiet kort tid etterpå. Dei er no sikta for grov kroppsskade, og dei to eldste vart laurdag varetektsfengsla i ei veke. Alle dei fire skal vere under 18 år.

Ifølgje NRK trur politiet at dei to mennene som vart knivstukke, vart angripne på grunn av seksuell legning.

– Dette er noko etterforskinga søkjer å oppklare, sa politiadvokat Nina Henrichson Kresse til kanalen.

Søndag opplyste Henrichson Kresse til TV2 at hypotesen om at knivstikkingane var hatmotivert, var styrkja. Det skal ikkje ha vore noka relasjon mellom dei to fornærma og dei fire som er sikta.

Bekymra for tryggleiken til skeive

– Med atterhald om at politiet sine opplysningar er riktige, så trur eg dessverre at dette er noko som kan auke utryggeheita til skeive. Det rører meg djupt personleg, seier Espen Evjenth til Vårt Land.

Han er leiar i Støttegruppa 25. juni, og vart sjølv skoten under terrorangrepet mot London pub og Per på hjørnet i 2022. Då han den gong vakna på sjukehuset skreiv han eit innlegg om at han håpa hendinga ikkje førte til meir islamofobi, rasisme og homofobi.

– Ungar kjem ikkje på sånt sjølve

Evjenth seier at dersom det viser seg at knivstikkinga var motivert av hat mot skeive, så er han djupt bekymra for at det finst ungar som har så mykje forakt mot homofile i seg.

– Ungar kjem ikkje på sånt sjølv, dei får det frå ein stad. Me som samfunn må ta tak i dette, seier han.

Evjenth meiner at arbeidet med å forhindre hat mot skeive er noko ein må gjere på fleire nivå, og at ein kan byrje med å ha gode samtalar heime med borna sine.

– Av og til må kanskje ungar ta samtalen med foreldra også. Eg trur det er viktig at dei som har ansvar for oppvekst må ta det ansvaret og innsjå at me dessverre ikkje har komme så langt som me trur. Det finst framleis folk som har veldig dårleg haldningar overfor homofile, seier han.

Samfunnsansvar

Evjenth seier at støttegruppa og dei skeive organisasjonane vil bidra i arbeidet, men at dette er eit samfunnsansvar, og at ansvaret då fyrst og fremst ligg på dei me har vald til å styre samfunnet.

Støttegruppa 25. juni arbeidar fyrst og fremst med å ta vare på dei som vart råka etter terrorangrepet 25. juni 2022, fortel Evjenth. Men no tenkjer han på dei som vart angripne i helga og deira nærmaste.

– Dersom det er noko dei treng, er det berre å ta kontakt med oss, seier han.

– Risikerer streng straff

Begge 17-åringane som er sikta, hadde eit såkalla opphaldsforbod i Oslo sentrum, ifølge tingretten. Det betyr at dei var pålagde å halde seg unna sentrale delar av Oslo for å hindre at dei gjorde noko kriminelt.

Den eine av 17-åringane har i politiavhøyr knytt seg til hendinga, og tingretten skriv også at den sikta risikerer ei streng straff om han blir dømt, ifølgje NTB.

«Det er tale om en svært alvorlig siktelse som gjelder grov vold, som fremstår uprovosert, begått i det offentlige rom», skriv retten.

17-åringane er begge frå før under etterforsking for fleire straffbare forhold, blant anna ran og valdshandlingar. Eitt av rana dei er under etterforsking for skjedde den siste veka, ifølgje nyheitsbyrået.

Aukande hatkrim mot skeive

Dersom angrepet natt til laurdag viser seg å vere motivert av hat mot skeive, føyer angrepet seg inn som ein del av ei aukande trend. I mai i år meldte NRK at det igjen er stor auke i hatkriminalitet mot skeive.

I politiet sin årlege rapport om hatkriminalitet for 2023 kom det fram at, som året før, auka talet politimeldingar frå skeive og transpersonar.

Overbetjent Abetare Krasniqi i spesialgruppa for hatkriminalitet kalla det ei trend.

– Sidan prideterroren i 2022 har me fått stadig fleire politimeldingar om hat på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, sa Krasniqi til NRK i mai.