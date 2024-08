UD fraråder alle reiser til Israel og Palestina

– Den pågående krigen mot Hamas i Gaza, de stadige rakettangrepene mot Israel fra særlig sørlige Libanon, og de siste dagers angrep og drap på to Hamas- og Hizbollah-ledere i Beirut og Teheran, gjør at Israel er i beredskap for en forverret sikkerhetssituasjon. Situasjonen kan raskt forverres, skriver UD i en pressemelding.