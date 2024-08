Det skjer etter at regjeringen grep inn og instruerte Utlendingsdirektoratet (UDI) til å innvilge medisinstudentene visum.

– Her har vi ti unge palestinere som ønsker å fullføre legestudiet. Det kan vi bidra til. Det er et utenrikspolitisk mål som vi gjennomfører ved å gi opphold i denne perioden til disse studentene, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Fikk avslag

Universitetet i Oslo (UiO) ga i juni ti medisinstudenter fra Gaza tilbud om å fullføre studiene i Norge, men UDI satte ned foten.

Årsaken var at de mente at studentene sannsynligvis ikke vil reise tilbake, men bli værende i Norge etter at semesteret var over.

Avslagene førte til kraftige reaksjoner, og flere partier på Stortinget ba regjeringen gripe inn. Siden Hamas' angrep på Israel 7. oktober i fjor har ingen studenter i Gaza hatt undervisning.

Griper inn

I utgangspunktet kan ikke regjeringen påvirke UDIs avgjørelser i enkeltsaker. Men dersom regjeringen mener det er utenrikspolitiske hensyn eller andre nasjonale interesse som tilsier at man bør lande på en annen konklusjon, kan de gripe inn.

– Situasjonen på Gaza er katastrofal, det tror jeg alle ser. Halvparten av sykehusene er fullstendig slått ut, og en stor del av helsepersonellet er drept. Dette er et lite, men symbolsk viktig bidrag for unge palestinere som ønsker å bygge opp igjen helsetjenesten, sier Støre til NRK.

Medisinstudentene er tilknyttet Al-Azhar-universitetet i Gaza, opplyser Statsministerens kontor i en pressemelding. Dette universitetet har ikke kunnet tilby videre utdanning på grunn av krigshandlingene.

Studiestart på UiO for de ti studentene er 19. august.

– Svært glade

SVs Lars Haltbrekken kaller beslutningen klok og gledelig.

– Her rettes en stor urett opp. Norge må gjøre det vi kan for å bygge opp igjen helsevesenet på Gaza som ligger i ruiner. Vi er svært glade for at disse ti medisinstudentene nå får fullføre sine studier i Norge, sier han til NTB.

Tobias Drevland Lund, innvandringspolitisk talsperson i Rødt, sier han senest torsdag sendte skriftlig spørsmål om regjeringen ville møte UiO for å finne en løsning.

– Rødt var det første partiet til å kreve at regjeringen overprøvde UDI og innvilget visum til de palestinske medisinstudentene. Det er veldig gledelig at palestinerne nå får komme likevel, og fra Norge sin side er dette et viktig bidrag for å gjenoppbygge helsevesenet i Gaza, sier han til NTB.