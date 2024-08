Israel hevder å ha drept lederen for Hamas’ væpnede fløy

Angrepet ble gjennomført mot Al-Mawasi utenfor Khan Younis 13. juli, men det var ikke klart om Deif ble drept. Minst 90 personer ble drept i angrepet.

Dagen etter hevdet Hamas at Deif var i god behold og at han hadde oppsyn med gruppens operasjoner i Gaza. IDF sier nå at Deif ble «eliminert» i angrepet.

– Jagerfly fra IDF gjennomførte et angrep i området rundt Khan Younis 13. juli 2024. Etterretningsinformasjon bekrefter at Mohammed Deif ble eliminert i angrepet, sier IDF i en uttalelse.

---

Mohammed Deif

Lederen for Hamas’ væpnede fløy, ble ifølge Israels militære (IDF) drept i et luftangrep mot Gazastripen 13. juli. Hamas har foreløpig ikke kommentert dette.

Født som Mohammed Masri i en flyktningleir på Gazastripen i 1965.

Ble med i Hamas under den første intifadaen, et palestinsk opprør som begynte i 1987. Steg deretter i gradene i den palestinske gruppen.

En av grunnleggerne av Hamas’ væpnede fløy, Qassam-brigadene, og har ledet denne i over 20 år.

Har overlevd sju tidligere israelske drapsforsøk. Hans kone, sønn og datter ble drept i et israelsk luftangrep rettet mot ham i 2014.

Sjelden eller aldri sett i offentligheten, har svært sjelden holdt taler eller gitt uttalelser og det finnes kun en håndfull bilder av ham.

Ses på som en av hovedarkitektene bak Hamas’ angrep mot Israel 7. oktober i fjor.

Er også hjernen bak Hamas’ nettverk av tunneler på Gazastripen. Israel mener i tillegg at Deif står bak planleggingen av en lang rekke selvmordsangrep mot Israel.

Kilder: Reuters, Al Jazeera, Sky News, Washington Post

---

Nyhetsbyrået Reuters har bedt Hamas om en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar. Israel tror Deif er en av hovedarkitektene bak Hamas' angrep mot Israel 7. oktober i fjor.

Deif har stått på toppen av Israels liste over ettersøkte personer i flere år. Han har sjelden blitt sett i offentlighet.

Denne uken ble Hamas-leder Ismail Haniyeh drept under et besøk i Iran. Hamas gikk raskt ut og sa at Israel sto bak, men Israel har så langt ikke kommentert dette angrepet.

Samtidig som uttalelsen fra IDF torsdag arrangeres et begravelsesopptog for Haniyeh i den iranske hovedstaden Teheran.