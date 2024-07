Minst 50 døde i jordskred i India

I delstaten Kerala sørvest i landet er minst 50 personer døde etter at kraftig regn utløste tre ulike jordskred i regionen. I tillegg er minst 70 mennesker skadet.

Søker etter savnede

De fleste av ofrene var ansatte på teplantasjer og sov i provisoriske telt på fjellskråningen da skredet oppsto. Rundt 350 familier bor i området som er rammet, og så langt har 250 mennesker blitt reddet.

Ifølge forsvaret i India er ytterligere hundrevis av mennesker savet etter skredene. De opplyser at rundt 225 soldater søker etter savnede i området. Redningsarbeidet har blitt hindret av blokkerte veier, ustabilt terreng og en bro som har rast sammen.

Statsminister Narendra Modi sier familiene til ofrene skal motta en erstatning tilsvarende rundt 26.000 norske kroner.

Monsunmønstre i endring

Det meteorologiske instituttet i India forteller at det var 280 millimeter med nedbør i Wayanad-distriktet i løpet av 24 timer, og de varsler at det vil komme mer regn de nærmeste dagene. Til sammenligning ble det under ekstremværet Hans i 2023 på det meste registrert 129 millimeter over tre dager på Tunhovd målestasjon, ifølge Meteorologisk institutt.

India har ofte mye nedbør og flom i løpet av monsunsesongen, som varer fra juni til september. Forskere mener at monsunene blir stadig mer uberegnelige på grunn av klimaendringer.

– Monsunmønstrene er stadig mer uberegnelige, og nedbørsmengden vi mottar i løpet av kort tid, har økt. Resultatet er at vi ser hyppigere tilfeller av jordskred og flom i fjellkjeden western Ghats, sier klimaforsker Roxy Mathew Koll.