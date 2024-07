Elleve drept i Hizbollah-angrep på Golanhøydene

Hizbollah sa tidligere at angrepet på den drusiske byen Majdal Shams på grensa til Syria var gjengjeldelse etter et israelsk angrep på landsbyer i Sør-Libanon tidligere på dagen der fire Hizbollah-medlemmer ble drept.

Israels utenriksminister Israel Katz sier til Axios at det nå nærmer seg fullskala krig med Hizbollah og Libanon etter lørdagens angrep, og statsminister Benjamin Netanyahu avlyser resten av sitt besøk i USA for å skynde seg hjem.

– Hizbollah-angrepet i dag overskrider alle røde streker, og vår respons vil være tilsvarende, sier Katz.

Ifølge israelske nødetater rammet en rakett en fotballkamp på en bane i Majdal Shams. El Bin, som er leder av redningstjenesten Magen David Adom, sier at elleve mennesker ble drept og 24 såret, hvorav seks kritisk. Alle de døde var mellom ti og 20 år gamle, ifølge avisa Haaretz.

– Vi så store ødeleggelser da vi kom til fotballbanen, og flere branner. Det var en grusom scene, sa Idan Avshalom i Magen David Adom. Et vitne sier at det var mange døde og levninger på fotballbanen som de ikke visste hvem var.

Gjengjeldelse

Tidligere sa Hizbollah at det israelske angrepet var rettet mot landsbyer i Sør-Libanon, og at det påfølgende angrepet med fire raketter mot en israelsk militærbase i Majdal Shams var en gjengjeldelse.

Senere avviste imidlertid Hizbollah-talsmann Mohammed Atif overfor Reuters at de er ansvarlig for angrepet mot Majdal Shams.

Talsmann for IDF, admiral Daniel Hagari, slår imidlertid fast at de har etterretning som viser at Hizbollah skjøt minst 30 raketter mot Israel, blant dem raketten som traff fotballbanen. Han sier det var det dødeligste angrepet mot Israel siden Hamas-angrepet i oktober i fjor, og at de alt er i gang med å forberede et gjengjeldelsesangrep.

Hizbollah opplyste tidligere at fire medlemmer av Hizbollah og andre organisasjoner ble drept i det israelske angrepet lørdag formiddag, som Israel sier var rettet mot et våpenlager i grensebyen Kfar Kila.

Libanons regjering, som ikke har kontroll over Hizbollah, fordømte lørdag alle voldshandlinger og angrep på sivile, som de kaller klare brudd på folkeretten, og krever umiddelbar stans i alle krigshandlinger.

Annektert av Israel

De syriske Golanhøydene ble okkupert av Israel under krigen i 1967 og annektert i 1981. Men det internasjonale samfunnet har aldri anerkjent annekteringen.

Israel og Hizbollah har skutt mot hverandre nesten daglig siden krigen i Gaza startet 7. oktober, og de siste ukene er israelske flyangrep og Hizbollahs rakett- og droneangrep blitt hyppigere og har nådd lenger inn i både Libanon og Israel.

Siden oktober i fjor er over 450 mennesker drept i israelske angrep i Libanon, hvorav rundt 90 er sivile. I Israel var inntil lørdag 21 soldater og 13 sivile drept av Hizbollah, og mange frykter at situasjonen kan utvikle seg til full krig.