Israel hevder FN-organisasjon er terrorgruppe. EU-topp: ‘Stans vrøvlet’

Den israelske nasjonalforsamlingen Knesset vedtok i en første avstemning mandag å klassifisere UNRWA som en terrororganisasjon og bryte alt samarbeid med FN-organisasjonen. Saken må behandles videre før beslutningen kan lovfestes.

– Ikke en terrororganisasjon

– Å forby UNRWA og kalle organisasjonen en terrororgruppe, noe den ikke er, er det samme som å undergrave regional stabilitet og menneskeverdet til alle dem som nyter godt av FN-organisasjonens arbeid, sier Borrell på X.

– Vi slutter oss til mange andre partnere som oppfordrer Israels regjering til å stanse dette vrøvlet, sier han videre.

Matthew Miller, talsmann for USAs utenriksdepartement, kaller vedtaket lite hjelpsomt.

– UNRWA er ikke en terrororganisasjon, og vi ber den israelske regjeringen og Knesset om å stanse denne lovgivningen, sier han.

– Kritikken som Israel har rettet mot UNRWA, er utrolig lite hjelpsom. Den bidrar på ingen måte til å fremme jobben med å få fram humanitær hjelp til sivile i Gaza, sier Miller.

Bombet kontorene

UNRWA, som har over 30.000 ansatte, støtter opp under 5,9 millioner palestinske flyktninger i regionen. Israel hevder, uten belegg, at organisasjonen har over 400 terrorister ansatt i Gaza.

En rekke land stanset støtten til UNRWA da Israel kom med beskyldningene, men Norge var ikke blant dem. Mange, inkludert Storbritannia og Frankrike, har siden gjenopptatt støtten, men ikke USA.

I løpet av krigen i Gaza har Israel bombet kontorene og en rekke av skolene som UNRWA driver for palestinske barn på Gazastripen.